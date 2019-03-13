Dünya

Tarihin ilk nükleer patlaması HD kalitesiyle ekranda

13 Mart 2019

Tarihteki ilk nükleer deneme olarak bilinen Trinity nükleer silahının patlama anına ait görüntü, teknolojik araçlar yardımıyla iyileştirilerek Youtube’da yayınlandı.

1945 yılında ABD’nin New Mexico eyaletindeki Alamogordo poligonunda yapılan teste ait HD kalitesindeki görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor.21 kiloton dinamitle eşit güce sahip nükleer bombanın patlamasından sonra poligon yakınındaki kulenin yok olduğu, asfaltın havaya uçtuğu görülüyor.

Trinity, ABD’nin 2. Dünya Savaşı sonunda Almanya, İtalya ve Japonya’nın Müttefik ülkeler tarafından haritadan silinmesi için hazırladığı Manhattan Atom Bombası Projesi kapsamında test edilmişti.

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