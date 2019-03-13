Üniversiteye rüşvet vermekten tutuklanan Desperate Housewives oyuncusu kefaletle serbest

Aralarında Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi oyuncusu Felicity Huffman (56) ile Shameles dizisi başrol oyuncusu eşi William H. Macy (69) ve Full House dizisi yıldızı Lori Loughlin’in (54) de bulunduğu 50 kişi, çocuklarının, ABD’nin seçkin üniversitelerine kabul edilmeleri için bir danışmanlık firmasına milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlandı.Felicity Huffman ve William H. Macy, Aralık 2017’de el ele kızları Sofia’nın kampüsüne giderek fotoğraf çektirmiş, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafın altına da “17 yaşındaki kızımızla üniversitelere gitmek bizi nostaljik bir havaya sokuyor” yazmıştı.

Oysa bu sahnenin arkasındaki gerçek, ünlü çiftin kızlarını okula kabul ettirebilmek için kızının sınav puanını illegal olarak yükselttirme amacıyla rüşvet ödedikleriydi.

Rüşvet verdikleri okul danışmanı Rick Singer, rüşvet almaktan suçlu bulunduktan sonra yetkililerle işbirliği yaptı ve mahkeme raporlarına göre aralarında Huffman’ın da olduğu pek çok kişi hakkında delil toplanmasına yardımcı oldu.

HUFFMAN 15 BİN DOLAR VERDİ

Huffman, 18 yaşındaki kızı Sofia’nın okula kabul edilmesi için sınav puanını yükseltme karşılığında 15 bin dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle salı sabahı tutuklanırken, ünlü oyuncu Los Angeles’ta mahkemeye çıakrıldı.

250 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Huffman’ın pasaportuna el konuldu.

Boston eyaletindeki federal mahkeme kayıtlarına göre, 2011-2019 döneminde aralarında Hollywood yıldızları ve ünlü iş insanlarının da olduğu 50 kişi, çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptı.

‘ÖĞRENCİLERİN DURUMDAN HABERİ YOK’

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketi, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladı.

Yetkililer, danışmanlık şirketinin üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka kişileri soktu.

Mahkeme kayıtlarında, okullara kabul alan öğrencilerin birçoğunun durumdan haberi olmadığı, rüşvetleri ailelerin verdiği belirtildi.