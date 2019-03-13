Merkel: İngiltere’nin AB’den düzenli ayrılması yönündeki hedefimiz devam ediyor

Almanya Başbakanı Merkel, İngiliz Parlamentosu’nun dün Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesine ilişkin “İngiltere’nin (AB’den) düzenli ayrılması yönündeki hedefimiz devam ediyor.” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Brexit’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinden dolayı üzüldüğünü ifade eden Merkel, konunun bugün yapılan bakanlar kurulunda da ele alındığını söyledi.

Şimdi İngiliz Parlamentosu’nun, İngiltere’nin bir anlaşmayla mı yoksa anlaşma olmadan mı Avrupa Birliği’nden ayrılacağına karar vermesi gerektiğini belirten Merkel, İngiliz Parlamentosu’nda yarın da Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin oylama yapılacağının altını çizdi.

Bu iki sonucun ışığında AB’deki 27 ülkenin bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirme yapabileceğini vurgulayan Merkel, “İngiltere’nin (Avrupa Birliği’nden) düzenli ayrılması yönündeki hedefimiz devam ediyor. Dün yaşanandan dolayı bundan vazgeçmiş değiliz ancak dün yaşanandan dolayı opsiyonlar azaldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, düzenli Brexit’in tüm tarafların çıkarına olacağını belirtti.

Avrupa Birliği’ndeki 27 ülkenin birlikteliğinin önemine de işaret eden Merkel, Brexit’ten özellikle İrlanda’nın etkileneceğini, Brexit’e ilişkin ortak çözüm bulmak gerektiğini kaydetti.