NASA, Büyük Patlama’nın gizemlerini çözmek için harekete geçiyor

NASA’nın dün yaptığı duyuruya göre ajans, en yeni uzay teleskobunu fırlatmaya bir adım daha yaklaştı.

Evren Tarihi için Spektro-Işık Ölçer, Yeniden İyonlaşma Devri ve Buz Gezgini’nin (SPHEREx) üç ana hedefi var. İlki, Büyük Patlama’nın kanıtlarını aramak ve genişlemeyle oluşan galaksi modellerinin haritasını çıkarmak. Bu, evrenimizin oluşumuna dair fizikçilere daha fazla bilgi verebilir.

İkinci amacı, evrendeki tüm galaksilerin bıraktığı soluk parıltıları inceleyerek, söz konusu galaksilerin nasıl oluştuğunu anlamak.

Uzay aracının son ve tartışmaya açık olsa da en önemli hedefi, su buzu ve donmuş organik moleküller aramak. Bu, bilim insanlarının diğer gezegenlerde yaşamı sürdürecek materyallerin ne sıklıkla oluştuğunu daha iyi anlamasını sağlayabilir ve böylece uzaylı yaşamın gelişebileceği yerlere dair daha iyi fikirler verebilir.

SPHEREx’in iki yıllık görevine başlamadan önce Haziran 2024’le Nisan 2025 arasında fırlatılması planlanıyor.

Bu süre zarfında, bir maddenin sadece neye benzediğini değil, aynı zamanda neyden yapıldığını da tespit etmek için, yakın kızılötesi ışığı bireysel dalga boylarına bölen spektroskopiyi kullanarak tüm gökyüzünü 4 kez haritalayacak.

Bu, kimyasal elementlerin ışığın dalga boylarını farklı şekilde soğurması ve yaymasıyla mümkün oluyor; 10 kentilyon dolarlık asteroidi tespit etmek için de aynı teknik kullanılmıştı.

SPHEREx’in verileriyle oluşturulan harita, bir nesnenin Dünya’yla mesafesini de tahmin edebilecek, yani üç boyutlu olacak. NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’nda SPHEREx projesinin yöneticisi

Allen Farrington, “Bu, siyah beyazdan renkli görüntüye geçmek gibi, Kansas’tan Oz’a gitmek gibi” dedi.

SPHEREx ekibi, görevin bir sonraki aşamasına geçmeden önce görev bileşenlerini oluşturmak için 29 ay harcayacak, bir sonraki aşamadaysa NASA bunları test edecek ve fırlatacak.

2019’da, görev açıklandığında gelen tahminlere göre uzay aracının toplam maliyeti yaklaşık 250 milyon dolar (yaklaşık 1,8 milyar TL) olacak.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, bu görevin “ABD’nin evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya adanan güçlü uzay görev filosunu genişleteceğini, çeşitli ölçeklerde görevleri içeren dengeli bilim programının çok önemli bir parçası olduğunu” söyledi.