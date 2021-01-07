Bilim insanları buzdan ötegezegenlere buzdan robotlar göndermeyi planlıyor

Araştırmacılar, buzdan oluşan ötegezegenlere buzdan yapılma robotlar göndermeyi planlıyor.

Uluslararası Akıllı Robotlar ve Sistemler Konferansı’nda (International Conference on Intelligent Robots and Systems- IROS) sunulan yeni bir çalışmada, Pensilvanya Üniversitesi’nin GRASP Laboratuvarı’ndan Devin Carroll ve Mark Yim, buzdan robot üretme fikrinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Elle üretilen ve 6,3 kilogram ağırlığındaki IceBot adlı robotun prototipi ilk etapta sorunsuz çalıştı. Robot temel hareket ve işlevleri yerine getirebiliyor ve oda sıcaklığında bile kısa sürede erimeden çalışabiliyor.

Fikir ve tasarımın geliştirilmesiyle, uzaya gönderilen robotların sık sık arızalanmasına farklı bir çözüm sunulabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, ısı kullanılarak kesilip şekillendirilebildiği gibi farklı parçaların birbirine yapıştırılmasını da mümkün kıldığı için buzun temel madde olarak esnek bir kullanıma sahip olduğunu belirtti.

Çalışma, IceBot’un çoğunlukla buzdan oluşan ötegezegenlere ya da Antarktika’daki keşiflerde göreve gönderildiğinde, çevredeki buzları kullanarak kendisini tamir edebilmesini öngörüyor.

Buzdan ötegezegenlerdeki sıcaklık sayesinde robottaki buzların ani hava değişikliği ya da robotun kendi aksamının ısısından etkilenme riski epey düşük.

Batarya ve erişim düzenekleri gibi elektronik parçalar buzdan üretilemese bile robotun mekanik parçaları buzdan yapıldı.

Öte yandan Carroll, robotu buz kullanarak tasarlama konusundaki zorluklara da değindi:

Genelde robot üretiminde kullanılan malzemelerin aksine, buz kullanırken ne tür durumlarda sorun çıkabileceğini önceden kestirmek zor. Hesap yapıp tahminlerde bulunabiliriz fakat hata payı epey yüksek.

Carroll, robotun başarıyla üretilebilmesi halinde buzdan oluşan ötegezegenlerden veri toplamak için kullanılabileceğini de belirtti.