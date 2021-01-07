Sinovac aşısı, Brezilya’daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi

Çinli Sinovac firmasının ürettiği koronavirüs aşısının Brezilya’daki Faz-3 deneme sonuçları belli oldu. Türkiye’deki çalışmalarda yüzde 91.25 olarak açıklanan koruyuculuk oranı Brezilya’daki çalışmalarda yüzde 78 olarak hesaplandı.

Türkiye’nin de aldığı Çin menşeili koronavirüs aşısının Brezilya’daki ileri aşama deney sonuçları Reuters’a konuşan bir kaynak tarafından açıklandı. Kaynak, 3’üncü Faz deneme sonuçlarına ilişkin, yüzde 78 koruma oranına sahip olduğunu belirterek şu yorumda bulundu: “Bu, aşının Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya’da düzenleyici kurumdan onay almasına bir adım daha yaklaştırdı.”

BREZİLYA VE ENDONEZYA’DA AŞIYI KULLANMAYA HAZIRLANIYOR

CoronaVac’ın klinik deneyleri Brezilya’yla birlikte Türkiye ve Endonezya’da sürüyor. CoronaVac’ın Brezilya’da insanlar üzerindeki deneyleri temmuz sonlarında başlamıştı. Brezilya ve Endonezya’nın CoronaVac aşısını, bu ay içinde kullanmaya başlaması bekleniyor.

Sinovac firmasının Türkiye’nin yanı sıra Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland’la aşı anlaşmaları bulunuyor.

SİNOVAC AŞISI DİĞER AŞILARA GÖRE DAHA KOLAY TAŞINIYOR

CoronaVac’ın etkinliği, Moderna veya Pfizer/BioNTech aşılarının yüzde 90’dan fazla başarı oranını takip etse de taşınması ve saklanması daha kolay bir aşı olma özelliğine sahip.

FAHRETTİN KOCA: YÜZDE 91.25 AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 50 milyon doz almak için anlaştığı Sinovac’ın koronavirüs aşısının koruyuculuğununyüzde 91.25 oranında olduğunu ve ilk aşamada yaklaşık 9 milyon kişiye yapılacağını söylemişti.