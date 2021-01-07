Sarı lacivertliler, evinde Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig’de 17. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 2-1’le geçti. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Süper Lig’de 17. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Kadıköy Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler rahat kazandı.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sinan Gümüş ile 70. dakikada Pelkas kaydetti. Alanyaspor’un tek golü 80. dakikada Babacar’dan geldi. Öte yandan ev sahibi ekipte 67. dakikada Enner Valencia, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla puanını 32’ye çıkaran Fenerbahçe, haftayı lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Bu sezon 5. mağlubiyetini alan Aytemiz Alanyaspor, 30 puanda kaldı.