Senin: Zamanında yaktığınız bu ateş, gün gelir sizide yakar

HP Genel Başkanı Yenal Senin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda her siyasi partinin etik değerlere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Senin’in yaptığı paylaşım şu şekilde:

Hükümetin büyük ortağı, diğer ortakların tutumunu etik bulmadığını deklare etti. Etik değerlere diğer koalisyonlarda uymayanlar (partizanca istihdam, hükümet ortağına haber vermeden ülke için çok önemli konularda adım atma, imar planını tek taraflı engelleme vs. ) bugün aynı şeyden muzdarip olduğunu deklare etmesi manidardır.

Zamanında yaktığınız bu ateş, gün gelir sizide yakar. Umarım bundan sonrası için her siyasi parti etik değerlere samimi şekilde dikkat eder de bu yaşanılanlar bir daha yaşanmaz !!!