Mustafa Behlül yazdı:Ülke Sporumuz Nereye Çekilmeye Çalışılıyor?

Dünyada, hükümetler sporu ülke tanıtımları için önemli bir basamak olarak görüp, ülkelerinin gelişimi ve tanıtımı

için büyük bir çağ atlamaya devam ederken, ülkemiz sporuna baktığımız zaman kendi içerisinde durmadan

oradan oraya savrularak, bir bakanlık altına alınmayı, geliştirilmeyi ve yer bulunmayı beklemektedir. Ancak her

gelen hükümet maalesef sporumuza yeteri kadar değer veremeyip ayni şekilde geliştirilmeden, mevcut

konumundan durmadan değiştirilerek daha da yok olmasını izlemektedir.

Haydi bakalım, bugüne kadar 40 hükümet görmüş KKTC halkı… ilk olarak 1969 yılında Kıbrıs Türk Spor

Dairesinin kuruluşu ile ülkemiz sporu tanışır ve sonrasında ne olur? haydi birlikte bakalım;

1971 yılında Gençlik Spor ve Kültür Dairesi oluşturulmuş ve 8/78 sayılı yasa ile Gençlik ve Spor faaliyetleri;

1978 yılında Eğitim Kültür ve Gençlik Bakanlığına,

1984 yılında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına,

1986’da Gençlik Spor ve Çalışma Bakanlığına,

1990 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına,

1994’de Gençlik Spor ve Çevre Bakanlığına,

1996’da Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığına,

1998 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına,

2001 yılında Çalışma Sosyal Güvenlik Gençlik ve Spor Bakanlığına,

2004’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na,

2006’da Başbakanlığa,

2009’da Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na,

2013’de Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı’na,

2014’de tekrardan Başbakanlığa ve son olarak da

2020 Aralık ayında Ekonomi Bakanlığına bağlanır.

Ülke sporunun gelişmeye çalışırken bu kadar çok oradan oraya bağlanması şaşırtıcı değil mi ? Ülke tanıtımı için

dünyanın kullandığı bu kapı, bizim ülkemizde neden halen daha 1978’deki gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı adı

altında tek bir çatıda toplanamıyor? Sorun ne ? Yoksa siyasi çıkarlar uğruna mı?