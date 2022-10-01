Ağırdağ – Boğaz bölgesinde çıkan yangın yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi

Girne Boğazköy mevkiindeki gece yarısı çıkan yangın koşa sürede büyüdü ve bölgedeki evlere kadar yüzlerce ağaca zarar verdi.

Gece yarısı başlayan yangın için Polis Basın Subaylığı 02:14’te yaptığı açıklamada Ağırdağ – Boğaz Bölgesinde yolun kuzey batı kısmında başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadığını, yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, Belediyelere ait tankerler ve bölge halkı müdahale ettiğini yazmıştı.

Kaymakamlık, sivil savunma, bölge halkı, siyasi parti başkan ve temsilcileri yangın yerine giderek açıklamalar yaptı yardım çağrısında bulundu.



Yaklaşık 04:00 civarında kontrol altına alınabilen yangın bölgesinde, güvenlik kuvvetlerinin helikopterine binerek keşif uçuşu da yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi sonrası saat 05:00 civarında yaptığı paylaşımda yangının kontrol altına alındığını duyurdu ve herkese teşekkür etti.

Tatar, “Ağırdağ-Boğaz bölgesinde gece yarısından sonra çıkan yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese, tüm ekiplere ve halkımıza çok teşekkür ederim. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletirim” dedi.





Fotoğraflar: Ahmet İkidereli