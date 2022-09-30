Antrenörler Derneği’nde yeni başkan Hasan Topaloğlu

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanlığına Hasan Topaloğlu seçildi.

Antrenörler Derneği’nin buakşam yapılan olağan genel kurulunda başkanlık seçimi de yapıldı.

Hasan Topaloğlu, Mustafa Borataş ve Turgay Kara’nın aday olduğu genel kurulda 260 Kişi oy kullandı.

Süleyman Göktaş’ın aday olmadığı genel kurulda Hasan Topaloğlu üyelerden 136 Oy alarak derneğin yeni başkanı seçildi.

Yapılan sayımda Mustafa Borataş 95 oy, Turgay Kara ise 29 oy aldı.