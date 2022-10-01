Vakıflar Bursa’da mağlubiyetle başladı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde mücadele eden temsilcimiz Vakıflar sezonun ilk maçında Bursa deplasmanında mağlup oldu.

İlk periyotu 17-16 kaybeden temsilcimiz ilk devreyi ise 34-31 geride tamamladı. Üçüncü periyotu da 44-37 mağlup kapatan Vakıflar son periyota iyi başladı ancak sonunu getiremedi.

Baştan sona kadar kıyasıya çekişmeye sahne olan maçta özellikle son periyotta farkı 3 sayıya indiren takımımız farkı kapatamadı ve sahadan 78-68 mağlubiyetle ayrıldı.