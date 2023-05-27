Mustafa Behlül yazdı: Kardiyo dönemi kıyafet seçimi nasıl olmalı?
Kardiyo dönemi kıyafet seçimi nasıl olmalı?
Kardiyo antrenmanları sırasında rahat bir kıyafet giymek önemlidir çünkü hareketlerinizi kısıtlayan veya terlemeyi arttıran bir kıyafet, antrenmanınızın verimliliğini azaltabilir. İşte kardiyo dönemi için uygun kıyafet seçimiyle ilgili bazı ipuçları;
1-Nefes alabilen kumaşlar tercih edin: Kardiyo antrenmanları sırasında terleme kaçınılmazdır, bu nedenle nefes alabilen kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih etmek önemlidir. Bu tür kumaşlar, teri vücuttan uzaklaştırarak cildinizi kuru ve serin tutar.
2- Esnek kumaşlar seçin: Kardiyo antrenmanları sırasında yüksek hareketli olabilirsiniz, bu nedenle esnek kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih etmeniz önerilir. Bu tür kıyafetler, hareketlerinizi kısıtlamadan rahat bir şekilde hareket etmenize olanak tanır.
3-Vücudu saran kıyafetlerden kaçının: Vücudu saran kıyafetler, terlemeyi artırarak sizi rahatsız edebilir. Daha gevşek kıyafetler tercih ederek vücudunuzun serin kalmasına yardımcı olabilirsiniz.
4-Katmanlı giyinin: Kardiyo antrenmanları sırasında vücut sıcaklığınız yükselebilir ancak antrenmanın sonunda soğuyabilirsiniz. Bu nedenle, katmanlı giyinerek antrenmanın başında tercih ettiğiniz kıyafetleri antrenman sonunda çıkarabilirsiniz.
5- Ayaklarınız için uygun ayakkabılar giyin: Kardiyo antrenmanları sırasında, özellikle koşu yaparken, uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Ayakkabılarınızın konforlu olması ve ayaklarınızı desteklemesi gerekiyor.
Bu ipuçlarına uyarak, kardiyo antrenmanları sırasında rahat ve verimli bir şekilde egzersiz yapabilirsiniz.
Kardiyo yaparken bele naylon sarmak doğru mu?
Kardiyo yaparken bele naylon veya herhangi bir malzemeyi sarmak önerilmez. Bu uygulama, vücut sıcaklığını artırarak terlemeyi artırabilir ve aynı zamanda nefes alma güçlüğüne ve hatta tehlikeli sonuçlara yol açabilir.
Ayrıca, kardiyo antrenmanları sırasında bel bölgesini saran bir şeyin, belin doğal hareketlerini kısıtlayarak sakatlanma riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Bunun yerine, uygun kıyafetler seçerek ve vücudunuzun serin kalmasını sağlamak için nefes alabilen kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Egzersiz yaparken, vücudunuzun doğal hareketlerini kısıtlamayacak ve sizi rahatsız etmeyecek, rahat ve esnek kıyafetler tercih etmeniz önerilir. Ayrıca, uygun bir ayakkabı giyerek ayaklarınızı ve bileklerinizi desteklemelisiniz.
Kalın giyip sıcak yaz döneminde yürüyüş yapmak ve çok ter atmaya çalışmak faydalı mı?
Sıcak yaz döneminde, kalın giyinmek ve çok terlemeye çalışmak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Aksine, fazla terlemek ve vücut sıcaklığını artırmak, sıcak çarpması, dehidrasyon ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
Yürüyüş yaparken, vücudunuzun serin kalmasını sağlamak için uygun kıyafetler seçmeniz önerilir. Nefes alabilen, hafif ve gevşek kıyafetler tercih ederek terlemeyi azaltabilirsiniz. Ayrıca, yürüyüş sırasında bol miktarda su içmek ve sık sık mola vermek de önemlidir.
Bununla birlikte, yürüyüş yapmak, fiziksel aktivite düzeyinizi artırarak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenize yardımcı olabilir. Ancak, özellikle sıcak havalarda kendinizi zorlamadan ve vücudunuzu dinleyerek yürüyüş yapmanız önerilir. Ayrıca, yürüyüş yapmadan önce doktorunuza danışmanız ve sağlık durumunuzu göz önünde bulundurmanız da önemlidir.
En sağlıklı kardiyo kıyafeti nasıl olmalıdır?
Sağlıklı bir kardiyo antrenmanı için uygun kıyafetler seçmek oldukça önemlidir. İşte sağlıklı bir kardiyo kıyafeti için dikkat edilmesi gereken faktörler:
1- Nefes alabilen kumaşlar: Kardiyo sırasında terleyeceğiniz için, nefes alabilen kumaşlar tercih etmelisiniz. Bu tür kumaşlar vücudunuzun havalandırmasını sağlar ve terin vücudunuzdan daha hızlı buharlaşmasına yardımcı olur.
2-Esnek kumaşlar: Kardiyo antrenmanı sırasında hareket etmeniz gerekir, bu nedenle esnek kumaşlar tercih etmelisiniz. Esnek kumaşlar, hareket özgürlüğünüzü artırır ve kıyafetlerinizi çekiştirip düzeltmek zorunda kalmazsınız.
3 -Nem emici özellikler: Kardiyo antrenmanı sırasında terleyeceğiniz için, teri emen kumaşlar tercih etmelisiniz. Bu tür kumaşlar teri emer ve vücudunuzun kuru kalmasını sağlar.
4-Konforlu bir uyum: Kardiyo antrenmanı sırasında rahat hissetmek önemlidir. Kıyafetleriniz sıkı olmamalı, ancak çok bol da olmamalı. Ayrıca, kıyafetlerinizin uygun boyutta olduğundan emin olun.
5-Güneş koruması: Kardiyo antrenmanı sırasında dışarıda yaparsanız, güneşten korunmak için kıyafetlerinize güneş koruma faktörü gibi özellikler ekleyebilirsiniz.
6 –Ayakkabılar: Kardiyo antrenmanı sırasında uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Ayakkabılar, ayaklarınızın desteklenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve şok emiciliği yüksek olmalıdır.
Bu faktörlere dikkat ederek, sağlıklı bir kardiyo antrenmanı için uygun kıyafetleri seçebilirsiniz.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül