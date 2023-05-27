Mustafa Behlül yazdı: Kardiyo dönemi kıyafet seçimi nasıl olmalı?

Kardiyo dönemi kıyafet seçimi nasıl olmalı?

Kardiyo antrenmanları sırasında rahat bir kıyafet giymek önemlidir çünkü hareketlerinizi kısıtlayan veya terlemeyi arttıran bir kıyafet, antrenmanınızın verimliliğini azaltabilir. İşte kardiyo dönemi için uygun kıyafet seçimiyle ilgili bazı ipuçları;

1-Nefes alabilen kumaşlar tercih edin: Kardiyo antrenmanları sırasında terleme kaçınılmazdır, bu nedenle nefes alabilen kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih etmek önemlidir. Bu tür kumaşlar, teri vücuttan uzaklaştırarak cildinizi kuru ve serin tutar.

2- Esnek kumaşlar seçin: Kardiyo antrenmanları sırasında yüksek hareketli olabilirsiniz, bu nedenle esnek kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih etmeniz önerilir. Bu tür kıyafetler, hareketlerinizi kısıtlamadan rahat bir şekilde hareket etmenize olanak tanır.

3-Vücudu saran kıyafetlerden kaçının: Vücudu saran kıyafetler, terlemeyi artırarak sizi rahatsız edebilir. Daha gevşek kıyafetler tercih ederek vücudunuzun serin kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

4-Katmanlı giyinin: Kardiyo antrenmanları sırasında vücut sıcaklığınız yükselebilir ancak antrenmanın sonunda soğuyabilirsiniz. Bu nedenle, katmanlı giyinerek antrenmanın başında tercih ettiğiniz kıyafetleri antrenman sonunda çıkarabilirsiniz.

5- Ayaklarınız için uygun ayakkabılar giyin: Kardiyo antrenmanları sırasında, özellikle koşu yaparken, uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Ayakkabılarınızın konforlu olması ve ayaklarınızı desteklemesi gerekiyor.

Bu ipuçlarına uyarak, kardiyo antrenmanları sırasında rahat ve verimli bir şekilde egzersiz yapabilirsiniz.

Kardiyo yaparken bele naylon sarmak doğru mu?

Kardiyo yaparken bele naylon veya herhangi bir malzemeyi sarmak önerilmez. Bu uygulama, vücut sıcaklığını artırarak terlemeyi artırabilir ve aynı zamanda nefes alma güçlüğüne ve hatta tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Ayrıca, kardiyo antrenmanları sırasında bel bölgesini saran bir şeyin, belin doğal hareketlerini kısıtlayarak sakatlanma riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Bunun yerine, uygun kıyafetler seçerek ve vücudunuzun serin kalmasını sağlamak için nefes alabilen kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Egzersiz yaparken, vücudunuzun doğal hareketlerini kısıtlamayacak ve sizi rahatsız etmeyecek, rahat ve esnek kıyafetler tercih etmeniz önerilir. Ayrıca, uygun bir ayakkabı giyerek ayaklarınızı ve bileklerinizi desteklemelisiniz.

Kalın giyip sıcak yaz döneminde yürüyüş yapmak ve çok ter atmaya çalışmak faydalı mı?

Sıcak yaz döneminde, kalın giyinmek ve çok terlemeye çalışmak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Aksine, fazla terlemek ve vücut sıcaklığını artırmak, sıcak çarpması, dehidrasyon ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.