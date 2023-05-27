Cihangir ve Kalkanlı’da trafik kazası…2 kişi yaralandı, 2 araç sürücüsü tutuklandı

Cihangir’de Demokrasi Caddesi boyunca yönetimindeki CL 990 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyreden Jora Hasanov (E-56), yolun sonunda bulunan Ercan – İskele Anayolu kavşağına geldiğinde, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Osman Şah (E-29) yönetimindeki NH 404 plakalı salon araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çarpmanın etkisiyle yol içerisinde kontrolsüzce savrulan NH 404 plakalı araç, o esnada doğu istikametine doğru seyreden Salahi Algınay (E-73) yönetimindeki GH 358 plakalı aracın ön kısmına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan GH 358 plakalı araç sürücüsü Salahi Algınay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.. CL 990 plakalı araç sürücüsü Jora Hasanov tutuklandı.

-Alkollü sürücü yayaya çarptı

Bu arada, Kalkanlı’da Sarmaşık Sokak üzerinde, bu sabah 01.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Mert Efe Taştoka (E-20), 186 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki JV 942 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sola isimsiz sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Raif Barış Kurt’a (E-20)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Raif Barış Kurt kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Mert Efe Taştoka tutuklandı.

-Trafik Denetimleri

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; 1651 araç sürücüsü kontrol edilirken, 153’ü belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak olmak üzere, toplam 312 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edildi. 3 araç sürücüsü tutuklanırken, 41 araç ise trafikten men edildi.