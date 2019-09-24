Uzay yarışında bir alan sahibi olmak adına kesenin ağzını açan Birleşik Arap Emirlikleri, ilk astronotlarının uzay seyahati öncesinde önemli bir ‘zorlukla’ karşılaştı: Müslüman olan astronot uzayda nasıl ibadet edecek?

Yaklaşık 4 bin kişi arasından seçilerek Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotu unvanını alan Hazza El Mansouri’nin ülkesi için de tarihi sayılacak uzay yolculuğu yarın başlıyor.

Bir askeri savaş uçağı pilotu olan Mansouri’nin, yarın Kazakistan’dan Rus Soyuz roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor.

Ancak astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir günde 16 gündoğumu ve günbatımına tanıklık etmesi BAE yetkililerini Müslüman olan astronotlarının ibadeti konusunda harekete geçirdi.

Rocket launching the Soyuz MS 15 mission, which will carry the #UAE's first astronaut to the International @Space_Station, being transported to the launch site at Baikonur, Kazakhstan.@MBRSpaceCentre pic.twitter.com/vbgfKplsWq — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 24, 2019

​SIFIR YERÇEKİMİNDE NASIL SAF TUTACAK?

Ülkenin İslam İşleri Otoritesi, Mansouri için bir ibadet kitapçıyı hazırladı. Kurum, Mansouri’ye namaz Mekke’nin saatini takip etmesini önerdi.

Namaz kılarken Mekke’ye doğru saf tutmanın gerekliliği de kitapçıkta değerlendirildi. Her 90 dakikada Dünya yörüngesinde turlayan ve sıfır yerçekimi olan bir ortamda bulunan astronotlar için bu durum da önemli bir zorluk teşkil ediyor.

Kitapçık, eğer yapabilirse astronotlara Dünya’ya yüzünü dönmesini, ancak bunun çok zor olması halinde herhangi bir yönde ibadet etmesini tavsiye etti.

Abdest konusuna da kitapçıkta yer verildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda günlük ihtiyaçlar için su bulunduğunu belirten yetkililer, yeterli gelmemesi durumunda su yerine taş veya kum kullanılmasını önerdi.

UZAYDA OLMAK ORUÇ ZORUNLULUĞUNU KALDIRMIYOR

Kitapçığa göre ayrıca uzayda olmak ramazan ayı zorunluluklarından feragat etmeyi de gerektirmiyor. Buna göre Mansouri’nin uzayda olduğu süre boyunca oruç tutması bekleniyor.

Ancak Mansouri’nin sadece sekiz gün uzayda kalması planlanıyor. Dolayısıyla ramazan geçtiği için oruç kısmı onun için geçerli olmayacak.

Hazza El Mansouri, Rus kozmonot Oleg Skripochka ve ABD’li astronot Jessica Meir’e katılacak. Mansouri’nin 3 Ekim’de dünyaya dönmesi planlanıyor.

MALEZYALI ASTRONOT DA YAŞAMIŞTI

2007 yılında Ramazan ayı esnasında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen Malezyalı astronot Şeyh Muzaffer Şükür de benzer bir ikilemde kalmıştı. Şükür’e o dönem ibadet için uzaya fırlatıldığı Kazakistan’ın saatini takip etmesi söylenmişti.

Bir süredir kaynaklarını uzay çalışmalarına aktaran zengin Körfez ülkesi BAE, ilk yerli yapımı uydusu olan HalifeSat’ı geçtiğimiz ekim ayında Japonya’da bulunan Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlatmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca 2117 yılında Mars’ta ilk insan yerleşimini kurmayı amaçlıyor.