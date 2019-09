Uzay yarışında bir alan sahibi olmak adına kesenin ağzını açan Birleşik Arap Emirlikleri, ilk astronotlarının uzay seyahati öncesinde önemli bir ‘zorlukla’ karşılaştı: Müslüman olan astronot uzayda nasıl ibadet edecek?

Yaklaşık 4 bin kişi arasından seçilerek Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotu unvanını alan Hazza El Mansouri’nin ülkesi için de tarihi sayılacak uzay yolculuğu yarın başlıyor.

Bir askeri savaş uçağı pilotu olan Mansouri’nin, yarın Kazakistan’dan Rus Soyuz roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor.

Ancak astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir günde 16 gündoğumu ve günbatımına tanıklık etmesi BAE yetkililerini Müslüman olan astronotlarının ibadeti konusunda harekete geçirdi.

Rocket launching the Soyuz MS 15 mission, which will carry the #UAE's first astronaut to the International @Space_Station, being transported to the launch site at Baikonur, Kazakhstan.@MBRSpaceCentre pic.twitter.com/vbgfKplsWq

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 24, 2019