MTG 3 puanı aldı ama…

Kaleci Ufuk’un önündeki defans güvenliğini; sağ kanatta Yusuf, sol kanatta Orhan ve göbekte de Erdoğ ve Michael Obide ile sağlamayı planlayan, ön libero M. Gürlü ve M.Erol’un yanı sıra, Yasin, Arif ve Peter’den oluşan merkez ikinci bölge oyuncularıyla da, orta alan hakimiyetini elde etmeye ve ileri uçta görevli golcü H.Turan’a gol yolları hazırlamaya çalışan MTG, 4-2-3-1 formatı içerisinde karşılaşmaya başladı.

Buna mukabil, Oyun düzenlerini önce “gol yememek” üzerine kuran, bu nedenle ilk hedefi savunma olan ve güçlü rakibi karşısında, “tedbiri” elden bırakmadan, “kontrollü” oyunu tercih eden GHE’ de; organize ataklardan ziyade, kaleci Okyanus’un önünde, H. Sadrazam, Talip, Mahmut ve Ertan’dan oluşan müdafaanın yanı sıra, ön libero William ve James ile orta alanı kalabalık tutup, kanatlardan N’doye ve Şenol’un desteğinde, Lawrence ve Ertaç’a atılacak toplarla “karambol” pozisyonlar yaratma düşüncesiyle oyuna başladı.

Zirve mücadelesi için “kazanmaktan” başka alternatifi olmayan MTG ile “evinde puan almak” isteyen GHE oyuna tempolu girdi ve Ertaç’ın vuruşunda top direkten döndü. İlk dakikalardaki GHE fırtınasını hasarsız atlatan MTG ilerleyen dakikalarda, kanatlardan Yasin ve Arif, merkezden de Peter ve H. Turan ile rakip yarı alanda gözükmeye başladı. Buna mukabil GHE ise, golcü Şenol ve Ertaç ile pozisyon arayışına girişti.

Ancak, ikinci bölge oyuncularının, ileri uca destek olamamalarının yanı sıra, ceza alanı civarında final pasları üretememeleri, tarafların gol yollarında zorlanmalarına neden oldu. Ve gol de, duran top organizesinin yanı sıra, karambol pozisyonlardan beklenir hale geldi. İlk devrede “kalite” yoktu ancak, “kazanmak” uğruna mücadele veren tarafların ortaya koyduğu “heyecan” vardı.

Her iki takım da ikinci devreye aynı oyun anlayışı içerisinde girdi. Ancak, Adil ve Emre’nin oyuna girmeleri ile MTG daha kombine ataklarla rakibini zorlamaya başladı. Buna mukabil GHE, 50. dakikada Ertaç’ın ayağından gol tehlikesi yaratan taraf oldu. 71.dakikada Ertaç topu ayağında ezerek takımını mutlak bir golden ederken, 73.dakikada atamayana atarlar sözü; Adil’in yaptığı vuruşu kurtaran kaleci Okyanus’un çeldiği topun, Lawrence’in sırtına çarpıp, kendi kalesine girmesiyle bir daha hayata geçti. 81.dakikada Peter’in attığı gol ise, maçın skorunu belirledi.

Her iki tarafa da “gülecek” düzeyde seyreden maçta MTG’ye 3 puanı getiren iyi futbol değil, kazanma hırsıydı.