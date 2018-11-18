Kartal’ı Baf durdurdu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Ferhat Tuna, Engin Akkagün

Yenicami 1 – 1 Baf Ülkü Yurdu

Ercan Samanoğlu Erdoğan Nay

Erbay Bertiz Berk Şen

(Dk.46 Oladele Oshobe) Mehmet Göktaş

Faruk Dadzi Solomonson Izuchukwuka

Hüseyin Sadıklar Azat Tip

(Dk.78 Tansel Ekingen) (Dk.81 Hürcan Şenkardeşler)

Ünal Kaya Erdinç Börekçi

Hasan Ulukök (Dk.8 Tahsin Denizsever)

(Dk.57 Yasin Açıkel) İbrahim Hatay

Emin Ataberk Joseph Obidiaso

Zihni Temelci Lawal Murtadah

Mehmet Altın Hasan Sedatgil

John Bosco (Dk.90+1 Fikri Arslan)

Kenneth Ngwoke Ahmet Hatay

Goller:

Dk.2 Mehmet Altın Dk.89 Lawal Murtadah

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçın henüz 2. dakikasında Yenicami, Mehmet Altın’ın golü ile 1-0 öne geçti.

İlk devre bu skorla geçilirken 56. dakikada Azat’ın şutunda üst direkten dönen top sonrasında Oladele ceza alanı içinde Joseph’i düşürdü ancak hakem bu pozisyona devam dedi.

İki takımın karşılıklı atakları bir türlü sonuç vermezken 89. dakikada Yenicami savunmasının hatasında Lawal topu ağlara yollayarak skoru 1-1 yaptı ve maç bu şekilde sona erdi.

Bu sonuçla Yenicami’nin 8 maçlık galibiyet serisi sonlanırken puanını 25 yaparak zirvedeki yerini korudu.

Baf Ülkü Yurdu ise puanını 18’e yükseltti.