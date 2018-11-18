Kartal’ı Baf durdurdu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Ferhat Tuna, Engin Akkagün
Yenicami 1 – 1 Baf Ülkü Yurdu
Ercan Samanoğlu Erdoğan Nay
Erbay Bertiz Berk Şen
(Dk.46 Oladele Oshobe) Mehmet Göktaş
Faruk Dadzi Solomonson Izuchukwuka
Hüseyin Sadıklar Azat Tip
(Dk.78 Tansel Ekingen) (Dk.81 Hürcan Şenkardeşler)
Ünal Kaya Erdinç Börekçi
Hasan Ulukök (Dk.8 Tahsin Denizsever)
(Dk.57 Yasin Açıkel) İbrahim Hatay
Emin Ataberk Joseph Obidiaso
Zihni Temelci Lawal Murtadah
Mehmet Altın Hasan Sedatgil
John Bosco (Dk.90+1 Fikri Arslan)
Kenneth Ngwoke Ahmet Hatay
Goller:
Dk.2 Mehmet Altın Dk.89 Lawal Murtadah
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçın henüz 2. dakikasında Yenicami, Mehmet Altın’ın golü ile 1-0 öne geçti.
İlk devre bu skorla geçilirken 56. dakikada Azat’ın şutunda üst direkten dönen top sonrasında Oladele ceza alanı içinde Joseph’i düşürdü ancak hakem bu pozisyona devam dedi.
İki takımın karşılıklı atakları bir türlü sonuç vermezken 89. dakikada Yenicami savunmasının hatasında Lawal topu ağlara yollayarak skoru 1-1 yaptı ve maç bu şekilde sona erdi.
Bu sonuçla Yenicami’nin 8 maçlık galibiyet serisi sonlanırken puanını 25 yaparak zirvedeki yerini korudu.
Baf Ülkü Yurdu ise puanını 18’e yükseltti.