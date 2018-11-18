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Kartal’ı Baf durdurdu

K-Pet Süper Lig’in 9.haftasında kayıpsız lider Yenicami konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Ferhat Tuna, Engin Akkagün

 

Yenicami                                            1 – 1                       Baf Ülkü Yurdu                

Ercan Samanoğlu                                                            Erdoğan Nay

Erbay Bertiz                                                                      Berk Şen

(Dk.46 Oladele Oshobe)                                                              Mehmet Göktaş

Faruk Dadzi                                                                       Solomonson Izuchukwuka

Hüseyin Sadıklar                                                              Azat Tip

(Dk.78 Tansel Ekingen)                                                 (Dk.81 Hürcan Şenkardeşler)

Ünal Kaya                                                                          Erdinç Börekçi

Hasan Ulukök                                                                   (Dk.8 Tahsin Denizsever)

(Dk.57 Yasin Açıkel)                                                       İbrahim Hatay

Emin Ataberk                                                                   Joseph Obidiaso

Zihni Temelci                                                                    Lawal Murtadah

Mehmet Altın                                                                  Hasan Sedatgil

John Bosco                                                                        (Dk.90+1 Fikri Arslan)

Kenneth Ngwoke                                                           Ahmet Hatay

 

                                                               Goller:

Dk.2 Mehmet Altın                                                        Dk.89 Lawal Murtadah

 

 

 

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçın henüz 2. dakikasında Yenicami, Mehmet Altın’ın golü ile 1-0 öne geçti.

İlk devre bu skorla geçilirken 56. dakikada Azat’ın şutunda üst direkten dönen top sonrasında Oladele ceza alanı içinde Joseph’i düşürdü ancak hakem bu pozisyona devam dedi.

İki takımın karşılıklı atakları bir türlü sonuç vermezken 89. dakikada Yenicami savunmasının hatasında Lawal topu ağlara yollayarak skoru 1-1 yaptı ve maç bu şekilde sona erdi.

Bu sonuçla Yenicami’nin 8 maçlık galibiyet serisi sonlanırken puanını 25 yaparak zirvedeki yerini korudu.

Baf Ülkü Yurdu ise puanını 18’e yükseltti.




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