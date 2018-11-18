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Gol düellosu Cihangir’in

K-Pet Süper Lig’in 9.haftasında Gençlik Gücü’ne konuk olan Cihangir sahadan 3-2 galip ayrıldı. Cihangir atağında, Fırat Ersalan’ın ceza sahası içindeki şutuna Mehmet Kaygısız elle müdahale etti ve hakem penaltıyı verdi

Yer: Lefkoşa, Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Hüseyin Özaşık, Sertan Alkın

 

Gençlik Gücü                                    2-3                                         Cihangir

Mustafa Dağman                                                                            Tuğcan Aksulu

Aşkın Kavaklı                                                                                    Fırat Ersalan

Tayfun Doğan                                                                                  Çağlar Toklu

Mehmet Kaygısız                                                                            Ertan Bulut

(Dk.77 Burak Emir)                                                                         Salih Say

İltaç Keçeli                                                                                        Mikail Sivri

Mahmut Yumuşak                                                                         Erol Aksunlar

(Dk. 46 Arif Öztürk)                                                                        Ali Öztürk

Ocran Idan                                                                                        (Dk.74 Doğan Işıker)

Ali Akbulut                                                                                        Omodiagbe Victory

(Dk. 69 AbdullahÇapan)                                                              (Dk.83 Nuretiin Gecekuşu)

Debola Ogunseye                                                                          Uche Sunday

Prince Boateng                                                                               Emeka Uzor

Özgür Ongun                                                                                    (Dk. 52 Musa Şanlıer)

 

 

                                                             Goller:

Dk. 37 Özgür Ongun (p)                                                                               Dk. 27 Fırat Ersalan (p)

Dk. 85 Prince Boateng                                                                                  Dk. 60 Uche Sunday

Dk. 86 Uche Sunday

 

Kırmızı Kartlar:

                                                                                                                              Dk. 90+3 Mikail Sivri

 

27.dakikada Fırat’ın kullandığı penaltı gol olunca konuk ekip Cihangir 1-0 öne geçti. 37.dakikada Gençlik Gücü’nde soldan Mahmut’un kullandığı köşe atışında top Erol Aksunlar’ın eline çarpınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Özgür Ongun’un kullandığı penaltı atışında top direkten dönüp kaleci Tuğcan’a çarpıp gol olunca durum 1-1 oldu. 45.dakikada altı pas içerisinde Uche’nin vuruşunda top direkten döndü ve kalecide kaldı. İlk yarı 1-1 sonuçlandı. 60.dakikada Cihangir atağında ceza sahası içine yapılan sert ortada Uche topu kontrol edip düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. 85.dakikada Özgür’ün kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Prince Boateng’in şutu gol olunca maça 2-2 eşitlik geldi. GG’nin golünden 1 dakika sonra 86.dakikada, Atağa kalkan Gençlik Gücü’nde Abdullah Çapan’ın topu rakibine kaptırması sonrasında, Uche çok sert vurdu ve takımını 3-2 öne geçirdi. 90+3.dakikada Mikail Sivri rakibine yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma konuk ekip Cihangir’in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu maçım ardından Gençlik Gücü 9 puanda kalırken Cihangir puanını 17’ye çıkardı.




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