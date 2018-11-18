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MTG fırsatı kaçırmadı

K-Pet Süper Lig’in 9.haftasında ikinci sıradaki Mağusa Türk Gücü’nü konuk eden Girne Halk Evi, sahasında 2-0 mağlup oldu.

Yer: Girne, 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Ali Karahasan

 

Girne Halk Evi                                   0             –              2                             Mağusa Türk Gücü

Okyanus Öndağ                                                                                               Yusuf Yontar

Hasan Sadrazam                                                                                             Yasin Kurt

(Dk. 85 Deniz Kurtay)                                                                                   Yusuf Beyazi

Mahmut Erkan                                                                                                (Dk.58 Emre Özsin)

Talip Kasımoğlu                                                                                               Orhan Kalaycı

Ertan Denizer                                                                                                   Michael C Odibe

Lawrence Ogbe                                                                                               Erdoğ Barkınay

(Dk.88 Serkan İpek)                                                                                      Mehmet Erol

William Hamadou                                                                                          Mehmet Gürlü

James Obongha                                                                                                              (Dk.46 Adil Uçar)

(Dk. 88 Erdi Erduran)                                                                                     Arif Uysal

Şenol Hızlıoğlu                                                                                                 Halil Turan

Ertaç Taşkıran                                                                                                  Thankgod Peter

Ousseynou Ndoye                                                                                         (Dk.90 NevzatDuran)

 

                                                               Goller:

Dk. 73 Adil Uçar

Dk. 81 Thankgod Peter

 

 

K-Pet Süper Lig’in 9.haftasında ikinci sıradaki Mağusa Türk Gücü’nü konuk eden Girne Halk Evi, sahasında 2-0 mağlup oldu. 2.dakikada Şenol’un ortasına Ertaç’ın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi. 30.dakikada Turan’ın gollük vuruşunda top çizgi üstündeki takım arkadaşı Peter’e çarpıp geri döndü ve Mağusa Türk Gücü’nü bir golden etti. 2. yarıda Girne Halk Evi Ertaç Taşkıran’la 2 mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. 73.dakikada, Adil’in vuruşlunda kaleciden dönen top Lawrence’ın sırtına vurarak gol oldu ve MTG 1-0 öne geçti. 81.dakikada Mehmet Erol’un kale sahası içerisine yaptığı asisti Peter gole çevirince MTG karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu maçın sonunda Halk Evi 6 puanda kalırken lider Yenicami’nin takipçisi Mağusa Türk Gücü rakibinin puan kaybettiği haftada fırsatı iyi değerlendirdi ve puanını 22’ye çıkararak liderle arasındaki farkı 3’e indirdi.




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