MTG fırsatı kaçırmadı

Yer: Girne, 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Ali Karahasan
Girne Halk Evi 0 – 2 Mağusa Türk Gücü
Okyanus Öndağ Yusuf Yontar
Hasan Sadrazam Yasin Kurt
(Dk. 85 Deniz Kurtay) Yusuf Beyazi
Mahmut Erkan (Dk.58 Emre Özsin)
Talip Kasımoğlu Orhan Kalaycı
Ertan Denizer Michael C Odibe
Lawrence Ogbe Erdoğ Barkınay
(Dk.88 Serkan İpek) Mehmet Erol
William Hamadou Mehmet Gürlü
James Obongha (Dk.46 Adil Uçar)
(Dk. 88 Erdi Erduran) Arif Uysal
Şenol Hızlıoğlu Halil Turan
Ertaç Taşkıran Thankgod Peter
Ousseynou Ndoye (Dk.90 NevzatDuran)
Goller:
Dk. 73 Adil Uçar
Dk. 81 Thankgod Peter
K-Pet Süper Lig’in 9.haftasında ikinci sıradaki Mağusa Türk Gücü’nü konuk eden Girne Halk Evi, sahasında 2-0 mağlup oldu. 2.dakikada Şenol’un ortasına Ertaç’ın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi. 30.dakikada Turan’ın gollük vuruşunda top çizgi üstündeki takım arkadaşı Peter’e çarpıp geri döndü ve Mağusa Türk Gücü’nü bir golden etti. 2. yarıda Girne Halk Evi Ertaç Taşkıran’la 2 mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. 73.dakikada, Adil’in vuruşlunda kaleciden dönen top Lawrence’ın sırtına vurarak gol oldu ve MTG 1-0 öne geçti. 81.dakikada Mehmet Erol’un kale sahası içerisine yaptığı asisti Peter gole çevirince MTG karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu maçın sonunda Halk Evi 6 puanda kalırken lider Yenicami’nin takipçisi Mağusa Türk Gücü rakibinin puan kaybettiği haftada fırsatı iyi değerlendirdi ve puanını 22’ye çıkararak liderle arasındaki farkı 3’e indirdi.