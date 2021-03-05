Moreket: Özgürgün’den bu paranın kaynağı sorulmalıdır

Gazeteci Mehmet Moreket Havadis gazetesindeki bugünkü yazısında milletvekili Hüseyin Özgürgün ve eşi İnci Pars’ın İstanbul’daki doğum günü partisi görüntülerini değerlendirdi.

“Yalnız benim kafama takılan şu; arkadaşlar haberi verirken hep burada haksız yere almakta olan maaşını öne çıkarttılar. Yani yaklaşık 16-17 bin lirayı…” diyen Moreket, esas sorgulanması gerekenin halen davalık olan bu paranın kaynağı olduğunu söyledi.

Bir kişinin hayat tarzı kimseyi ilgilendirmez.

Ancak söz konusu olan hali hazırda bir milletvekili olduğu halde çok uzun zamandır görevini yapmıyorsa hem eleştirilir hem de hepimizi ilgilendirir…

Özgürgün videosu ortalıkta… Herkes tepkisini koyuyor.

Yalnız benim kafama takılan şu; arkadaşlar haberi verirken hep burada haksız yere almakta olan maaşını öne çıkarttılar. Yani yaklaşık 16-17 bin lirayı…. Videolara, fotoğraflara bir bakın, o saltanatın milletvekili maaşı ile yapılması sizce mümkün müdür?

Halen davalık olan Hüseyin Özgürgün’den bu paranın kaynağı sorulmalıdır. Ve tabii onun da açıklayabilmesi gerekir.

Asıl tartışılması gereken budur…