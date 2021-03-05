Güneralp: Kadın basketboluna az önem veriliyor

Sporcular Yazı Dizisi’nin 51’inci konuğu basketbolcu Özen Güneralp oluyor

HEDEF BIRAKABİLMEK: Basketbol sporcusu ve antrenörlük yapan Özen Güneralp büyük erkeklerde düzenlenen Açılış Kupası’ndan memnuniyetle bahsederken, kadın basketboluna önem verilememesinden dolayı kendilerini spordan uzak kaldığını belirtti. Güneralp, “Kadın basketboluna biraz daha önem verilip, alttan gelen nesillere daha güzel, daha kalıcı bir değer ve hedef bırakılabilir” dedi

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’ndeki 51’inci konuğu kadın basketbolcu Özen Güneralp oldu. Kadın basketboluna yeterli önem verilmemesinden sitem eden Özen, yetkililere bu yönde çağrı yaptı.

İşte Özen Güneralp’ın Sporcular Yazı Dizisi’ndeki sorularımıza verdiği cevapları:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

Ülkemizde ve dünyada hiç istemediğimiz çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Devletin her alanda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de gerekli tedbirleri almaya çalıştığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz bu son dönemde birkaç spor branşı dışında birçok federasyonun bu süreçte kendi aldıkları tedbir ve kararlarla müsabakaları devam ettirmişlerdir.

2-Bağlı olduğun federasyonun covid-19 dönemini yaşadığımız 2020 yılındaki çalışmasını veya çalışma yapmamışsa yapmamasını nasıl buluyorsun?

Basketbol federasyonumuzun aldığı karar doğrultusunda büyük erkekler arasında bir “Açılış Kupası” gerçekleşmiştir. Benim gözlemim ise bu zor süreçte maçın başından sonuna kadar alınan tedbir ve kararlar en iyi şekilde uygulanmıştır.

Fakat gönül isterdi ki büyük bayanlarda da, erkeklerde olduğu gibi iyi tedbir ve kararlar alınarak motive edici böyle bir maç düzenlensin ama kadın basketboluna önem verilememesinden kaynaklı böyle bir organizasyon düzenlenememiştir, bu da benim için üzücü olmuştur.

3-Federasyonun antrenman, maç veya lig organizasyonu hakkında sana göre yapması gereken düzenlemeler var mı? Varsa nelerdir?

İkinci soruda yanıt verdiğim kadınlar basketboluna verilen önemin az olduğunu federasyon veya yetkililerin kadın basketboluna biraz daha önem verilmesini düşünmekteyim. Nedeni ise alttan gelen nesillere daha güzel, daha kalıcı bir değer ve hedef bırakabilmek..

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Sporcuların motivasyonlarını artırabilme adına seyircinin maçlara teşvik edilmesi, aynı zamanda takımların dış ülkelerle maç veya turnuva yapabilmeleri için yolların açılabilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Böylelikle hem ülkemizi hem de ülke sporunu tüm ülkelere göstermiş olup aynı zamanda sporcu motivasyonunu ve sporcuların hedeflerini üst seviyede tutmalarına yardımcı olacağını düşünmekteyim.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl buluyorsun?

Şuana kadar göreve gelen ve geçmiş yönetimlerin çalışmalarını yetersiz bulmaktayım. Özellikle kendi branşım olan kadın basketboluna verilen önemin az olması beni ve gelecek kadın basketbolcularını etkilemektedir.

Önümüzdeki yönetime mesajım geleceğimiz kadın basketbolcularına daha çok önem vermek, onları bu konuda motive edecek ve hedeflerine ulaşabilmeleri için yardımcı olabilmeleridir.