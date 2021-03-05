Türkiye’de çocuk gelin raporu: 100 çocuktan 15’i evlendirildi

Birle\u015fmi\u015f Milletler N\u00fcfus Fonu, Hacettepe \u00dcniversitesi'yle birlikte, T\u00fcrkiye'deki erken ya\u015fta evliliklerle ilgili bir rapor haz\u0131rlad\u0131. Buna g\u00f6re \u015fu an 18-45 ya\u015f aras\u0131nda olan her 5 kad\u0131ndan biri \u00e7ocuk ya\u015fta evlendirildi. \u00dcstelik yine \u00e7ocuk ya\u015fta anne oldular.\r\n\r\n\r\nD\u00fcnya'da her be\u015f \u00e7ocuktan biri evli. T\u00fcrkiye'de ise her 100 \u00e7ocuktan 15'i 18 ya\u015f\u0131ndan \u00f6nce evlendiriliyor.\r\n\r\nBirle\u015fmi\u015f Milletler N\u00fcfus Fonu T\u00fcrkiye ve Hacettepe \u00dcniversitesi N\u00fcfus Et\u00fctleri Enstit\u00fcs\u00fc, son 25 y\u0131lda yap\u0131lan \u00e7ocuk ya\u015fta evliikleri mercek alt\u0131na alan bir rapor yay\u0131mlad\u0131.\r\n\r\nUNFPA, T\u00fcrkiye \u00dcreme Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Program Kordinat\u00f6r\u00fc G\u00f6khan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Son 25 y\u0131lda yap\u0131lan 6 b\u00fcy\u00fck ara\u015ft\u0131rman\u0131n tematik analizini yapt\u0131k. T\u00fcrkiye\u2019de \u00e7ocuk ya\u015fta evliliklerin son 10 y\u0131lda yerinde sayd\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendik. \u015eu anda halen 100 \u00e7ocuktan 15'i \u00e7ocuk ya\u015fta erken ya da zorla evleniyor. Her 10 \u00e7ocuktan 9'u evlendirilen bu ya\u015f grubunda \u201cHay\u0131r ben 20 ya\u015f\u0131ndan sonra evlenmek istiyorum\u201d dediler.\r\nAKRABALIK FAKT\u00d6R\u00dc\r\nRapora g\u00f6re, \u00e7ocuk ya\u015fta evlendilirilen her 10 ki\u015fiden 3'\u00fcn\u00fcn e\u015fi akrabas\u0131.\r\n\r\nG\u00f6khan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Bug\u00fcn i\u00e7inde bulundu\u011fumuzda ya\u015f fark\u0131n\u0131n 30 oldu\u011fu ya da 5 oldu\u011fu evlilikler de var. \u00dc\u00e7te biri akraba evlili\u011fi 10'da 4'\u00fc ba\u015fl\u0131k paras\u0131 ile evlendirilmi\u015f. Demek ki arkada ba\u015fka sosyok\u00fclt\u00fcrel dinamikler var. Bunlar\u0131 da yads\u0131yamay\u0131z. Bunlar\u0131n da \u00fczerine gitmeliyiz.\r\nERKEN EVL\u0130L\u0130K = ERKEN ANNEL\u0130K\r\nRapora g\u00f6re, 18 ya\u015f\u0131ndan \u00f6nce evlenenlerin \u00e7o\u011fu daha kendi geli\u015fimlerini tamamlayamadan anne oluyor. Erken ya\u015fta hamilelik, anne kadar do\u011facak bebe\u011fin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da tehdit ediyor.\r\n\r\nY\u0131ld\u0131r\u0131m, "Bu ya\u015fta evlenenlerin yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131 18-19 ya\u015f\u0131nda do\u011fum yap\u0131yor. \u00dc\u00e7te biri 16-17 ya\u015f\u0131nda. Bir bak\u0131yorum be\u015f \u00e7ocuktan \u00fc\u00e7\u00fc sa\u011fl\u0131kl\u0131 6 ay emzirilemiyor. Emzirme istenen nitelikte olmuyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc ba\u015fta bilin\u00e7sel ruhsal fiziksel ebevenli\u011fe haz\u0131r de\u011fil. Uzmanlara g\u00f6re, \u00e7ocuk ya\u015fta evlili\u011fin sonland\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in toplumun t\u00fcm kesimleri i\u015fbirli\u011fi i\u00e7inde \u00e7al\u0131\u015fmal\u0131 ve ba\u015fta ebeveynler olmak \u00fczere toplumsal fark\u0131ndal\u0131k art\u0131r\u0131lmal\u0131.\r\n\r\n