SürmanşetTürkiye

Türkiye’de çocuk gelin raporu: 100 çocuktan 15’i evlendirildi

5 Mart 2021
çocuk gelin





Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Hacettepe Üniversitesi’yle birlikte, Türkiye’deki erken yaşta evliliklerle ilgili bir rapor hazırladı. Buna göre şu an 18-45 yaş arasında olan her 5 kadından biri çocuk yaşta evlendirildi. Üstelik yine çocuk yaşta anne oldular.





Etiketler
5 Mart 2021


Başa dön tuşu