İspanya Barcagate skandalı ile çalkalanıyor: Barcagate nedir?

Akın MURTEZA / ntv.com.tr

Dünyanın en büyük kulüplerinden İspanya La Liga ekibi Barcelona‘nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, sözde ‘Barcagate‘ skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında Pazartesi günü İspanyol polisi tarafından tutuklandı.

Polisin Camp Nou’da arama yapması sonrasında aralarında kulübün şu anki CEO’su Oscar Grau’nun ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Roman Gomez Ponti’nin da bulunduğu üç kişi tutuklanırken, dünya sporunun merkezlerinden biri olarak kabul edilen Barcelona’da üst düzey yöneticilerin büyük bir polis soruşturmasının parçası olarak tutuklanmasına ne yol açtı? Barcelona’yı sarsan ve dünya gündemine oturan ‘Barcagate’ skandalının bütün süreçlerini sizler için derledik..

‘BARCAGATE’ SKANDALI TAM OLARAK NEDİR?

‘Barcagate’, Barcelona’nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetimi tarafından, halihazırda oynayan ve eski Barcelona oyuncularına ve personeline karşı yürütülen bir karalama kampanyası olarak adlandırılıyor.

2020 yılının Şubat ayında Bartomeu ve yönetimine, 2017 yılına dair özellikle kulübün yıldız futbolcusu Lionel Messi, savunma oyuncusu Gerard Pique, halihazırda Manchester City teknik direktörlüğü yapan, eski Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola’ya karşı kara propaganda yaptırmak için kulübün kaynakları kullandıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

‘TAKIM İÇİNDE HUZURSUZLUK ÇIKMIŞTI’

I3 Ventures adlı bir firmaya Facebook ve Twitter’da sahte hesaplar oluşturmak için 1 milyon doların üzerinde ödeme yapmakla suçlanan Bartomeu ve yönetimi, I3 Ventures ile ilişkisi olduğunu itiraf etti, ancak Alter Sports, Sports Leaks ve Justicia y Dialogo en el Deporte dahil olmak üzere Messi ve diğerlerine saldıran hesaplarla herhangi bir bağlantıyı reddetti.