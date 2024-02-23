Meray Dürüst 3 gün tutuklu kalacak!

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Saat 10.00’da mahkemede Savcı Hasan Boşnak olguları aktardı.

Savcı Hasan Boşnak, Meray Dürüst’ün 2019 tarihinde psikoloji bölümüne kaydının yapıldığını, 4 yıl öğrenim görmesi gerekirken 3 ve 4 yıl göreceği derslere girmeden diplomayı temin ederek Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışmak için tedavüle sürdüğünü kaydetti.

Hasan Boşnak, 22 Şubat 2024’te yaz okulundan ders aldığını ve kredi dersleri vererek mezun olduğunu söyledi.

Boşnak, Dürüst’ün evi aranarak, adına düzenlenen lisans diplomasının alındığını ifade ederek, birçok kişinin de ifadesinin alınacağını belirtti.