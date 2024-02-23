Girne’de “Kordonboyu Projesi” başladı

Girne Belediyesi’nin “Kordonboyu Yenileme Projesi”nin başladığı açıklandı.

Dome Otel ile Antik Liman girişi arasını kapsayan rekreasyon projesinin, hem halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına uygun bir sosyal alan oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

Girne Belediyesi’nin açıklamasına göre, yüzde yüz engelli erişimine sahip sosyal alanda, her yaş grubundan insanın rahatlıkla erişebileceği ve keyif alabileceği seyir terasları da yer alıyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un öncelikli projeleri arasında yer aldığı belirtilen “Kordonboyu Yenileme Projesi” için çalışmalar başladı. Antik Liman’nın yenilenmesi ve liman çevresindeki sokakların da eş zamanlı düzenlenmesine ek olarak, “Kordonboyu Yenileme Projesi”nin de tamamlanması ile Antik Liman yeni çehresine kavuşmuş olacak.

Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ek hizmetlerin de yer alacağı projede; dinlenme alanları, engelli araç park yeri, yeni tuvaletler gibi imkanlar sunulurken, sosyal alanın gündüz ve gece kullanıma uygun olması adına güvenlik kameraları ve kent güvenlik zabıtaları tarafından sürekli denetlenmesi planlanıyor.

-Şenkul: “Ülkemiz çok özel bir kamusal alan kazanacak”

Girne’de başlatılan proje konusunda açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul “Ülkemiz siyasetinde yaşanan çirkinliklerin bizi umutsuzluğa düşürmesine izin vermeyeceğiz. Yıllardır elden geçirilmeyi bekleyen Girne Kordonboyu için çalışmaların başladığını duyurmak istiyoruz. Girne Kordonboyu her hali ile güzel ama başladığımız çalışmalar bittiğinde ülkemiz çok özel bir kamusal alan kazanacak.” ifadelerini kullandı.