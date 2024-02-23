İskele'de alkollü içki satış ruhsatı yenileme dilekçeleri 12 Mart'a kadar kabul edilecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

İskele’de alkollü içki satış ruhsatı yenileme dilekçeleri 12 Mart’a kadar kabul edilecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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İskele Kaymakamlığı, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerini 12 Mart’a kadar Kaymakamlığa vermeleri gerektiği açıkladı.

 


İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, Fasıl 144 Alkollü İçkiler Satış Yasası uyarınca 2024 yılı için alkollü içki ruhsatı yenilemek isteyenlerin dilekçelerini 12 Mart’a kadar vermeleri gerektiği kaydedildi.

 

Duyuruda, dilekçeye ilaveten eski alkollü içki satış ruhsatının fotokopisi, otellerden ise ilgili yıla ait otel işletme izni ve sınıflandırma belgesi gerektiği hatırlatıldı. 

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Tags:alkoliçkiizinruhsat
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