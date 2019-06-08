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Mağusa-Lefkoşa yolunda kaza

8 Haziran 2019

Bu sabah Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde gerçekleşen kazada bir araç sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, sabah saat 09:00 sıralarında gerçekleşen kazada, Hüseyin Cahit Güden (E-70), yönetimindeki KP 264 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat’ta Taşkent Tavukçuluk önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu aynı istikamete doğru sol şerit içerisinde seyreden Mehmet Pekin yönetimindeki LH 339 plakalı van araca çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak orta refujdeki beton bariyere çarpıp takla atmıştır

Kaza sonucu yaralanan KP 264 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Cahit Güden, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

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