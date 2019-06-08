Magazin

Bayramda “Hadise” yarattı

8 Haziran 2019

KIYAFETİYLE NEFESLERİ KESTİ:

Ünlü sanatçı Hadise Cratos Premium Hotel’deki konserinde gri renkli, pullu göz kamaştıran mini elbisesiyle göz doldurdu

 

Bayramın 3. günü muhteşem performansı ve sesi ile Cratos Premium Hotel’de sahne alan Hadise hayranlarını coşturdu. En sevilen şarkılarını sevenleri için seslendiren Hadise muhteşem bir performans sergiledi.  Güler yüzünü ve enerjisini hiç kaybetmeyen sanatçı, 2 saat boyunca hiç durmadan dans etti. Sahnesine harika bir sinerjiyle başlayan Hadise, gri rengi pullu göz kamaştıran mini elbisesiyle göz doldurdu. Hadise

Annesini her sahnesinde dilinden düşürmeyen Hadise “Tüm Cratos Premium Hotel’in bayramını kutluyorum. Ben bu bayram annemle birlikteydim. Bayramı anneyle geçirmek gibisi yok.” diyerek hem hayranlarının bayramını kutladı hem de bayramda ailesi ile birlikte olmanın mutluluğunu ifade etti.

Sanatçı konserinde; “Bu yaz bir markanın yaz şarkısını hazırlıyoruz ve ben bu markada yer aldığım için insanlara mesajlar vereceğim için çok heyecanlıyım . Seyirciyle birlikte sosyal medyadan seyircinin yardımıyla yazın şarkısını hazırlıyoruz.” diyerek hayranlarını yeni gelişmelerden haberdar etti.

Etiketler


İlgili Makaleler

Buray sevdikleriyle birlikte

8 Haziran 2019

LTB organizasyonuyla Yeni Türkü Lefkoşa’da konser verecek

7 Haziran 2019

Süperstar bayrama ses getirdi

7 Haziran 2019

Kuzeyin oğlu şarkıları şiirlerle süsledi

7 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı