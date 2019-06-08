Bayramda “Hadise” yarattı

KIYAFETİYLE NEFESLERİ KESTİ:

Ünlü sanatçı Hadise Cratos Premium Hotel’deki konserinde gri renkli, pullu göz kamaştıran mini elbisesiyle göz doldurdu

Bayramın 3. günü muhteşem performansı ve sesi ile Cratos Premium Hotel’de sahne alan Hadise hayranlarını coşturdu. En sevilen şarkılarını sevenleri için seslendiren Hadise muhteşem bir performans sergiledi. Güler yüzünü ve enerjisini hiç kaybetmeyen sanatçı, 2 saat boyunca hiç durmadan dans etti. Sahnesine harika bir sinerjiyle başlayan Hadise, gri rengi pullu göz kamaştıran mini elbisesiyle göz doldurdu. Hadise

Annesini her sahnesinde dilinden düşürmeyen Hadise “Tüm Cratos Premium Hotel’in bayramını kutluyorum. Ben bu bayram annemle birlikteydim. Bayramı anneyle geçirmek gibisi yok.” diyerek hem hayranlarının bayramını kutladı hem de bayramda ailesi ile birlikte olmanın mutluluğunu ifade etti.

Sanatçı konserinde; “Bu yaz bir markanın yaz şarkısını hazırlıyoruz ve ben bu markada yer aldığım için insanlara mesajlar vereceğim için çok heyecanlıyım . Seyirciyle birlikte sosyal medyadan seyircinin yardımıyla yazın şarkısını hazırlıyoruz.” diyerek hayranlarını yeni gelişmelerden haberdar etti.