Gülşen gırgır geçti!

TEPKİLERE SON NOKTAYI KOYDU:

Girne’de bayram konseri veren ünlü sanatçı Gülşen “Hadise benden fazla kazanamaz.” şeklindeki iddialı açıklamasına son noktayı koyarak “Sadece gırgır geçiyordum.” dedi.

Popçu Gülşen, bayramın üçüncü gününde Girne Lord’s Palace Hotel’de sahne alarak sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı Kıbrıs’a oğlu Azur ile geldiğini, akşama kadar Lord’s Palace Hotel’in parkında oyun oynadıklarını söyleyerek “Azur’layken her şeyden uzaklaşıyorum, oğlum benim mutluluk kaynağım” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz gün sahnede, “Hiçbir zaman Hadise benden çok kazanamaz” açıklamasında bulunan Gülşen, gazetecilerin bu açıklamaları hatırlatması üzerine “Sahne ücretleri o kadar çok soruldu ki, espri yaptım ben de, baya ciddi ciddi başlıklar atılmış, ben gırgır yapmıştım” dedi.

Bu tür konuları konuşmayı sevmediği için esprili bir yanıt verdiğini söyleyen Gülşen kendisini dinlemeye gelenler arasında Yıldız Tilbe’nin de olduğunu söyleyerek “Yıldız kimseyi dinlemeye gitmez ilk defa beni dinlemeye geldi, bekletmemek lazım” diyerek sahneye çıktı. “Kardan Adam” şarkısıyla sahneye çıkan popçuya Yıldız Tilbe’de oturduğu yerden eşlik etti. Konser sırasında sahneden inerek konuklarla şarkılarına devam eden Gülşen, keyif dolu anlar yaşattı.