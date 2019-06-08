Buray sevdikleriyle birlikte

HEM SAHNEDE HEM AİLESİYLE:

Ülkemizin yetiştirdiği ünlü sanatçı Buray Malpas Hotel&Casino’daki bayram konserinde hem sahnelerden hem de ailesinden ayrı düşmeyerek babası Turgay Salim’le şarkı söyledi

Türkiye sahnelerindeki gururumuz Buray, bayram eğlenceleri kapsamında Çatalköy’deki Malpas Hotel&Casino’nun sesi oldu. Ağırlığı ülkemiz insanından oluşan programda birbirinden güzel şarkılarla gönülleri fetheden sanatçı konukları eğlenceye doyurmasını bildi.

Malpas Hotel&Casino’da konaklayan konukların da ilgi gösterdiği konser bayramın 3. gecesi gerçekleşti. Buray sahnede; “Aşk olursa sevgi olur, barış olursa bize her gün bayram olur, birlikte daha nice bayramlara…” mesajını verdi.

Buray için bu güzel gecenin anlamı ise oldukça büyük oldu. Çünkü başarılı sanatçının ailesi de onu dinleyenler arasında yer alıyordu. Bu fırsatı değerlendirerek müzisyen olan babası Turgay Salim’i sahneye davet eden Buray onunla “Mağusa Limanı” türküsünü seslendirdi.