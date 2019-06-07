Real Madrid, Hazard transferini açıkladı

Real Madrid, uzun süredir resmiyete dökülmesi beklenen Eden Hazard transferini resmen açıkladı.

Real Madrid, çok uzun süredir beklenen Eden Hazard transferinde mutlu sona ulaştı.

Aylar süren transfer hikayesi İspanyol devinin Hazard’ı 2024 yılına kadar resmen transfer ettiğini açıklamasıyla sona erdi.

Yıldız oyuncu, resmen açıklanmasa da İngiliz ve İspanyol medyasının iddialarına göre 100 milyon euro transfer bedeliyle Madrid ekibine transfer oldu.

Belçikalı yıldız için perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra Santiago Bernabeu Stadı’nda bir imza töreni düzenlenecek.