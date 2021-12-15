Mağusa – Lefkoşa Anayolu’nda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 16:30 sıralarında, Mağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Emre Gül (E-37), yönetimindeki CL 971 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat Alpet Petrol istasyonu önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp takla atmıştır.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.