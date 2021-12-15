UBP adaylarını açıkladı
Ulusal Birlik partisi (UBP), 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne girecek adaylarını belirleyerek açıkladı.
Kontenjanlar dahil UBP adayları ilçelere göre şöyle açıklandı:
LEFKOŞA
1Faiz Sucuoğlu
2Olgun Amcaoğlu
3Ahmet Savaşan
4Sadık Gardiyanoğlu
5Hasan Taçoy
6Bertan Zaroğlu – Kontenjan
7Alişan Şan
8Mehmet Çelebioğlu – Kontenjan
9Savaş Atakan
10Zorlu Töre
11Özgür Arıkan
12Şerife Ünverdi – Kontenjan
13Havva Dağsever
14Fisun Özsun
15Nurcan Yardımcı
16Özlem Sefer
MAĞUSA
1Sunat Atun
2Dursun Oğuz
3Oğuzhan Hasipoğlu
4Mehmet Başman – Kontenjan
5Hakan Dinçyürek
6Resmiye Eroğlu CANALTAY
7İrem Uygun Soyşen – Kontenjan
8Hüseyin Çavuş
9Meryem Boyacı
10Gürsel Uzun
11Bora Akkuş
12Sultan Vural
13Elif Abiç
GİRNE
1Kutlu Evren
2Ünal Üstel
3İzlem Gürçağ Altuğra – Kontenjan
4Özdemir Berova
5Ferhat Erişir – Kontenjan
6Türel Özer Öksüzoğlu
7Hasan Küçük
8Selim Gökbörü
9Mehmet Ali Tunçbilek
10Zalihe Damdelen
11Münevver Çağın
GÜZELYURT
1Ali Pilli
2Ziya Öztürkler
3Hasan Büyükoğlu – Kontenjan
LEFKE
1Fırtına Karanfil
2Aytaç Çaluda