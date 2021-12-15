Kıbrıs

UBP adaylarını açıkladı

15 Aralık 2021
ubp myk toplandı





Ulusal Birlik partisi (UBP), 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne girecek adaylarını belirleyerek açıkladı.




Kontenjanlar dahil UBP adayları ilçelere göre şöyle açıklandı:



LEFKOŞA 

1Faiz Sucuoğlu

2Olgun Amcaoğlu

3Ahmet Savaşan

4Sadık Gardiyanoğlu

5Hasan Taçoy

6Bertan Zaroğlu – Kontenjan

7Alişan Şan

8Mehmet Çelebioğlu – Kontenjan

9Savaş Atakan

10Zorlu Töre

11Özgür Arıkan

12Şerife Ünverdi – Kontenjan

13Havva Dağsever

14Fisun Özsun

15Nurcan Yardımcı

16Özlem Sefer

 

 MAĞUSA 

1Sunat Atun

2Dursun Oğuz

3Oğuzhan Hasipoğlu

4Mehmet Başman – Kontenjan

5Hakan Dinçyürek

6Resmiye Eroğlu CANALTAY

7İrem Uygun Soyşen – Kontenjan

8Hüseyin Çavuş

9Meryem Boyacı

10Gürsel Uzun

11Bora Akkuş

12Sultan Vural

13Elif Abiç

 

 GİRNE 

1Kutlu Evren

2Ünal Üstel

3İzlem Gürçağ Altuğra – Kontenjan

4Özdemir Berova

5Ferhat Erişir – Kontenjan

6Türel Özer Öksüzoğlu

7Hasan Küçük

8Selim Gökbörü

9Mehmet Ali Tunçbilek

10Zalihe Damdelen

11Münevver Çağın

 

 GÜZELYURT 

1Ali Pilli

2Ziya Öztürkler

3Hasan Büyükoğlu – Kontenjan

 LEFKE 

1Fırtına Karanfil

2Aytaç Çaluda

 



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15 Aralık 2021


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