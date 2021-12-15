Uluslararası Dijital Gelecek Öğrenci Konferansı UKÜ’de gerçekleşiyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Dijital Gelecek teknolojilerinin konu alınacağı uluslararası öğrenci konferansı düzenliyor.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Müesser Nat, konferansın tüm organizasyonunu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim elemanları önderliğinde öğrenciler tarafından yapılacağını belirterek, konferansta farklı üniversite öğrencilerinin de yer alacağını kaydetti.

Konferansta sunulacak makalelerin uluslararası bir dergide yayınlanacağına da dikkat çeken Nat, “Konferanstaki davetli konuşmacılar da UKÜ mezunu kariyer sahibi öğrenciler arasından seçildi” bilgisini paylaştı.

Doç. Dr. Nat, etkinliğin UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda hem yüz yüze hem de çevirim içi olarak gerçekleştirileceğini ifade ederek, konferansın açılış konuşmasını ise UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin yapacağını belirtti.

Dijital teknolojiler alanlarında üç davetli konuşmacının etkinlikte yer alacağını aktaran Nat, toplam 15 öğrencinin ise araştırma çalışmalarının sunumlarını paylaşacaklarını söyledi.

Doç. Dr. Nat, konferansın 16-17 Aralık tarihlerinde saat 10:00’da başlayacağını ve aynı zamanda zoom üzerinden canlı olarak takip edilebileceğini de belirterek, yayınlanacak olan zoom linki üzerinden konferansa katılmak isteyen herkese açık olduğunun altını çizdi.