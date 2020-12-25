LTL’de Covid-19 krizi: Öğretmenler ayaklandı

Lefkoşa Türk Lisesi öğretmenleri basın toplantısı düzenleyerek, okulda yaşanan Covid-19 vakaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğretmenler, temaslı öğretmenlerin talep edilmesine rağmen idari izinli sayılmadığını, öğrenci ve öğretmenlerin karantinaya alınmadığını belirtti.

Öğretmenler, okulda dezenfektasyonun, temaslı takibinin ve tüm temaslıların izolazyonun tamamlandığıana kadar, okulun geçici bir süre ile kapatılıp derslerin online olarak devam etmesini istedi

Açıklama şöyle:

Bizler LTL öğretmenleri ve bu toplumun bir parçası olarak, 22 Aralık Salı akşamı okulumuzdan bir öğrencimizin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, okullarımız öznelinde ve tabii ki toplum genelinde, karşı karşıya bırakıldığımız tüm tehditlerden sizleri haberdar etmek için burada toplanmış bulunuyoruz.

Tekrardan belirtmeliyiz ki, aşağıdaki tüm aksaklıklar ve sorunlar sadece LTL için değil tüm okullarımız için geçerlidir.

Mart 2020’de Pandeminin ülkemize sıçramasının hemen ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kendi sorumluluklarında idareleri yetkili kılarak, tüm yükü üzerimize yıkmıştır. Süreç keskinleşip, okullarımızda vakalar çıkmaya başladığında ise, kriz yönetimi kaynaklı taleplerimiz bakanlık tarafından olumsuz yanıtlanmıştır.

• Covid 19 pozitif öğrencimizin ailesinde de pozitif vaka olduğu halde temaslı olduğu tespit edilmemiş, edilmiş olsa bile bizlere önceden bildirilmemiş, en önemlisi ise temaslı bir potansiyel virüs taşıyıcısı, zorunlu karantinaya alınmamış toplumdan izole edilmemiştir.

• Vaka tespit edildikten sonra, dezenfeksiyon ve temaslı takibinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için okulun geçici süreliğine kapatılması bakanlık tarafından kabul edilmemiştir.

• Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bir Bulaş Temas Protokolü hala oluşturulmamasından dolayı, bazı temaslı öğrenciler toplumumuzda gelişen linç kültürü dolayısıyla kendini gizleme yoluna gidebilmiştir. Tüm temaslı öğrencilerin tespiti, testi ve takibi yapılamamıştır.

• Tespit edilen pozitif vaka ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler kendi evlerinde veya karantina merkezlerinde izole edilirken, maalesef aynı öğrenci ile tenefüslerde veya okul dışında yakın temas geliştiren, temaslı olduğunu kendi ifade eden bazı öğrenciler birinci derece temaslı olarak kabul edilmemiştir. Sadece birkaçına temastan 2 gün sonra sadece bir test yapılmış test tekrarı ise öğrenci inisiyatifine bırakılmıştır. Herkese zorunu izolasyon kuralları uygulanmamıştır.

• Bazı öğrencilerin ise temaslı olduğu sadece okul idaremiz tarafından tespit edilebilmiş ve kendilerini izole etme sürecinde öğrenciler izinli sayabilmiştir

Fakat

• Temaslı öğretmenlerimiz talep edilmesine rağmen idari izinli sayılmamıştır. Şu an bile hala bireysel çabalarıyla kendilerini izole etmeye çalışmaktadırlar.

• Özel okullar ve diğer devlet okullarında, çıkan vakalara bağlı olarak öğrenci ve öğretmenler 14 gün karantinaya alınırken bu uygulamalar neden LTL’de yapılmamaktadır?

• Şu an bakanlık eliyle açık tutulmaya zorlanan eksik öğrenci ve öğretmenlerden dolayı eğitimin hala hazırda aksadığı okulumuzda 23 Aralık Çarşamba günü 170, 24 Aralık Perşembe günü ise 490 olması gerekirken sadece 120 öğrenci gelmiştir.

• Bakanlığın gerekli önlemleri almamasından dolayı aileler tedirgin ve çocuklarını okula göndermemektedirler.

• Yaratılan kaos ve güvensizlik ortamında sınıflardaki öğrenci sayılarının yetersiz olması dolayısıyla dersler yapılamamış buna rağmen bakanlık öğretmenlerimize sınıfta iki kişi olsa bile derslerin yapılması yönünde hala bugün baskı yapmaktadır.

• Evde kalan öğrencinin izolasyon süresince eğitimine devam edebileceği merkezi bir alt yapı oluşturulmadığından pandemi boyunca özel ve devlet okulları arasında oluşan fırsat eşitsizliği kendini tekrardan göstermiştir.

• Adanın 32 farklı bölgesinden toplamda 975 öğrencisi ve 99 öğretmeni olan okulumuzda random test sadece tek bir gruba tek bir kez yapılmıştır.

• Toplu taşımada ise hala hiçbir hijyen, mesafe ve kayıt önlemi alınmamaktadır. Covid-19’un toplu taşıma yoluyla birçok okula sıçraması durumunda bunun hesabını topluma kim verecektir?

Sağlık ve Eğitim bakanlıkları birçok okulda olduğu gibi LTL’de çıkan ilk pozitif vaka karşısında sınıfta kalmıştır. Öğretmene, öğrenciye ve veliye güven verememiş, eğitimin aksamasına neden olmuş ve potansiyel temaslı vakaları izole edemeyip toplum sağlığını bir kez daha görmezden gelmiştir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın hergün yaptığı tüm açıklamaların aksine okulumuzda eğitim güvensizlik ortamı nedeniyle neredeyse tamamen durmuştur ve birçok şey yolunda değildir.

Bağlı olduğumuz hiçbir devlet kurum ve kuruluşunun içinde bulunduğumuz durum karşısında herhangi bir eylem planı bulunmamakta ve bilinçli olarak bir kaos ortamı yaratılmaktadır.

Bildiririz ki bizler LTL öğretmenleri olarak okulumuzda bir sonra çıkacak olası vakada tavrımız aynı olmayacaktır. Temaslı öğretmenlerimiz halk sağlığını tehlikeye atmamak için kendilerini izole etmeye çalışmaktadırlar.

İki ana talebimiz aşağıdaki gibidir

1- Halk sağlığını korumak için kendi imkanlarıyla izole olmuş temaslı öğretmenlerimize derhal idari izin verilmesi

2- Okullara yönelik Bulaş Temas Protokolü’nün oluşturulmasıyla herhangi bir okulda pozitif vaka çıkmasının ardından

• Dezenfektasyonun

• temaslı takibinin

• tüm temaslıların izolazyonun tamamlandığı

ana kadar, bahsi geçen okulun geçici bir süre ile kapatılıp derslerin online olarak devam etmesi

Bugün mesai bitimine kadar taleplerimiz gerçekleştirilmediği taktirde tüm öğretmenlerimiz ve idari kadromuz ile birlikte sendikamızın çatısı altında gerekirse tüm meslektaşlarımızla birlikte 28 Aralık Pazartesinden itibaren sürecin takipçisi olacağımızı veya gerektiği noktada eylemlilik süreci başlatabileceğimizi bildiririz.

LTL öğretmenleri