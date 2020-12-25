Motoruyla çukura düştü, ağır yaralandı!

Gazimağusa’da Kurtalan Sokak üzerinde meydana gelen kazada Latif Buruk ağır yaralandı
Gazimağusa’da Kurtalan Sokak üzerinde Latif BURUK (E-65), KY 429 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol içerisinde bulunan çukura düşmesi sonucu dengesini kaybederek yol içerisine düşerek ağır şekilde yaralandı.
24 Aralık tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Kurtalan Sokak üzerinde, Latif BURUK (E-65), yönetimdeki KY 429 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol içerisinde bulunan çukura düşmesi sonucu dengesini kaybederek yol içerisine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.
Kazada sonucu yaralanan Latif BURUK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.