Güney Kıbrıs AB’den 330 milyon Euro alacak

Güney Kıbrıs 2021 yılında AB’den 330 milyon Euro ödenek alacak.

Güney Kıbrıs 2021 yılında AB’den 330 milyon Euro ödenek alacak. Kathimerini gazetesi, 330 milyon Euro’dan 230 milyonunun Nisan ayında, Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmak İçin Destek Fonu’ndan (SURE), kalanın da AB Kalkınma Fonu’ndan verileceğini yazdı.

Haberde, Rum Maliye Bakanlığı’nın, ekonomideki 2021 yılı kalkınma hızının yüzde 4,5 oranında olacağı öngörüsüne de yer verildi.