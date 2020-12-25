II.Hrisostomos: AB’de iki devlet çözümü ölümcül riskler içerir

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, düzenlenecek 5+1 gayrı resmî konferansın olası sonucunu –varılmak istenen ortak bir hedef olmasını- bir dereceye kadar güvence altına almak için Ocak ayının ilk yarısında Ada’ya gelmeyi planladığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini, “Raporlar, Kararlar ve Gayriresmî 5+1 İçin Temasların Olacağı Ocak” başlıklı haberinde Kıbrıs müzakerelerinin neredeyse 4 yıldır donmuş olduğunu hatırlatarak Genel Sekreter’in “acilen bir şey yapması gerektiğini, aksi halde BM Barış Gücü’nün bugünkü şekliyle Ada’daki varlığının idamesi konusunda BM Güvenlik Konseyi karşısında zor durumda kalacağını” yazdı.

Haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 25 Eylül’de yaptığı telefon görüşmesinde bu kaygısını paylaştığı belirtilen Guterres’in, “siyasi düzeyde hiçbir hareketlilik olmazsa Barış Gücü’nün kapatılmasıyla ilgili alışılagelmiş baskılar olmaya başlayacak” dediği kaydedildi.

Gayriresmî konferansın -kimilerine göre- “asgari düzeyde uzlaşının tamamen imkânsızlığının teyit edilmesi ve daha fazlası için Genel Sekreter’in yetkisini Güvenlik Konseyi’ne iade etmesi” dışında prosedürün, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) ile olsa bile bir çeşit devamının garanti edilmesi hedefini taşıdığı belirtildi.

Guterres’in GYÖ’ler konusunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e gönderdiği 26 Ekim tarihli mektuplarında gündeme getirdiği de hatırlatıldı ve geçen hafta sonu Rum basınına da yansıyan Anastasidis’in gayriresmî konferansa Maraş ve Ercan Havaalanı merkezli GYÖ’lerle gitme niyetinde olduğu hatırlatıldı.

Gazete, Genel Sekreter’in 10 Ocak 2021’e kadar Güvenlik Konseyi’ne BM Barış Gücü ve iyi niyet misyonuyla ilgili raporlarını sunacağını ve Güvenlik Konseyi’nin de Ocak sonunda Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararını benimseyeceğini yazdı.

Haberde Lute’un Ada’ya, Guterres’in bu iki raporunu sunmasından önce mi yoksa sonra mı geleceğinin de, Guterres’in söz konusu raporlarında Lute’un Ada’da yaptığı son temaslarının sonucunun yer alıp almayacağının da kesin olmadığı ancak Guterres’in, gayriresmî konferanstan önce vereceği ve muhatabının Güvenlik Konseyi’nin olacağı (konferansın hedefleri, çeşitli GYÖ’ler ve Doğu Akdeniz’deki gerilim hakkında söyleyecekleri) mesajların önemli olduğuna dikkat çekildi.

Alithia, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un Noel nedeniyle yayımladığı ancak alışılageldiği gibi siyasi mesaj da verdiği genelgede, “Avrupa Birliği’nde birleşik olsa bile, iki devlet çözümü ölümcül riskler içerir” dediğini yazdı.