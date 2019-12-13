LTB alacağını istiyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasındaki belediye hizmetlerinin ödenmediğine ilişkin yargı süreci devam ederken LTB, Vakıflar İdaresi’ndeki 5 milyonluk alacağı için de düğmeye bastı

YDÜ-LTB DAVASI: LTB’nin, 2005-2012 arasındaki hizmet bedeli ve sonrasındaki faizler için YDÜ’ye kestiği 5 milyon TL’yi aşan fatura, YDÜ tarafından kabul edilmemiş, LTB konuyu yargıya taşımış, yargı ‘haciz yoluna’ gidilmesini emretmişti. Haciz kararı üzerine bu kez YDÜ yargı yoluna gitmiş, LTB’ye dava açmıştı. Süreç devam ediyor

SIRA VAKIFLAR İDARESİ’NDE: LTB ile Vakıflar İdaresi arasında da benzer sıkıntılar var. Vakıflar İdaresi’nin LTB’ye yaklaşık 5 milyon TL su borcu bulunuyor. Belediye borcun tahsilinin gerçekleşmesinde ısrar ederken Vakıflar İdaresi ise yıllardır kullandığı suyun koçanlı malı olduğunu, belediyeye ödeme yapmak zorunda olmadığını iddia ediyor

ÖNCE BÜYÜK MEBLAĞLAR: LTB Başkanı Mehmet Harmancı, YDÜ’deki alacaklarına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini belirterek “Mahkemenin verdiği karara eminim her iki taraf da saygılı olacaktır. Bizim kimse ile husumetimiz yok ancak, büyük meblağlar dururken küçük meblağlara yönelmek bizim için düşünülemezdi” diye konuştu

UZLAŞILAMAZSA MAHKEME: Harmancı, belediyenin Vakıflar İdaresi’nden de yaklaşık 5 milyon TL su hizmeti karşılığında alacağı bulunduğunu, Vakıflar İdaresi’nin iddiasının ise kullandığı suyun koçanlı su olduğu yönünde olduğunu kaydetti. Harmancı, “Sorunu çözmek için hazırlığımız sürüyor. Umarım sıkıntı aşılır, aşamazsak mahkemeye başvurup alacağımızın peşine düşeceğiz” dedi

Duygu ALAN

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında, su parası ve diğer hizmetlerle ilgili belediyeye ödenme yapılmamasına ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Birikmiş alacaklarının peşine düşen Lefkoşa Türk Belediyesi, şimdi de Vakıflar İdaresi’nden yıllardır tahsil edilemeyen su faturası borcunun tahsilatı için çalışma yürütüyor.

LTB, Vakıflar İdaresi’nin belediyeye yaklaşık 5 milyon TL borcu bulunduğunu ifade ederken Vakıflar İdaresi, kullandığı suyun koçanlı su olduğunu iddia ediyor, bu bağlamda da LTB’ye ödeme yapmak zorunda olmadığını öne sürüyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin alacaklarına ve bu borçların tahsilat sürecine ilişkin Havadis’in sorularını yanıtladı.

“Bizim kimseyle husumetimiz yok”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin veya şahsının herhangi bir kurum, kuruluş veya şahıs ile bir husumetinin olmadığını belirterek, amaçlarının borçların tahsilatını olduğunu kaydetti. Borçların tahsilatı hususunda borçlularla önce uzlaşı yoluna gidildiğini dile getiren Harmancı, yapılan görüşmeler sonucunda bir çözüme kavuşulmadığında da yargı yoluna gidildiğini ifade etti.

“Büyük meblağlar dururken küçüklere yönelemeyiz”

LTB Başkanı Harmancı, YDÜ ile LTB’nin gerek Tiyatro festivali konusunda gerekse ihtiyaçlı çocuklara İngilizce kurslarının birlikte verilmesi konusunda çok ciddi ilişkilerin olduğunu ancak ödenmeyen faturaların da görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Bizim için büyük meblağlar dururken küçük meblağlara yönelmek düşünülemezdi” diyen Harmancı, YDÜ ile LTB arasındaki su borcu ve süreç hakkında şunları söyledi:

“LTB ile YDÜ arasındaki borç tahsilâtı konusu mahkemede olan bir süreç olduğundan çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim; bizim iddialarımız 2005-2012 arasındaki hizmet bedeli ve sonrasındaki faizler için YDÜ’nün ödeme yapmadığına ilişkin, YDÜ’nün iddiası ise bunun bizim yetkimizde olmadığı noktasıdır. Bu da artık hukuki bir nokta haline geldi. Göreceğiz… Bizim kimseye bir düşmanlığımız, husumetimiz yok, alacaklarımızın peşindeyiz. Elbette bizim YDÜ ile bunun dışında da çok ciddi ilişkilerimiz var. Tiyatro festivalimize yardımcı olması, ihtiyaçlı kurslara İngilizce kurslarını birlikte vermemiz gibi… Konunun bundan sonraki boyutu artık mahkemededir. Mahkemenin verdiği karara eminim her iki taraf da saygılı olacaktır. Bizim için, büyük meblağlar dururken küçük meblağlara yönelmek düşünülemezdi. Büyük meblağdaki bu problemi çözmemiz gerekir.”

“Vakıflar İdaresi ile de benzer sıkıntı var”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, benzer sıkıntının Vakıflar İdaresi ile yaşandığını kaydetti. belediyenin Vakıflar İdaresi’nden de yaklaşık 5 milyon TL su hizmeti karşılığında alacağı bulunduğunu, Vakıflar İdaresi’nin iddiasının ise kullandığı suyun koçanlı su olduğu yönünde olduğunu kaydetti.

Mehmet Harmancı şöyle dedi: “Vakıflar İdaresi ile de aramızda benzer sıkıntılar var. Orda da birçok borç var ama onların koçanlı su olduğu, yani belediyeye ödeme yapmak zorunda olmadığı yönünde iddiaları var. Vakıflar İdaresi’nin bazı muafiyetleri de vardır. Bunları çözmemiz gerekir ve bunlar çözülürse bu konuda usul hal içerisinde bitecek gibi. İkinci konumuzda bu olacak. Şuan onun hazırlığını yapıyoruz. Buradaki alacak da 5 milyon TL’ye yakın. Eğer uzlaşı sağlanırsa bir dava sürecine girilmez ancak çözülmezse yasal yollardan alacağımızın peşine düşeceğiz.”