Meblağ küçük suç büyük

Lefkoşa’da, temmuz-ekim ayları arasında, bakıcı olarak çalıştığı evden bin 334 TL değerinde eşya çalan Raviya Yoldashova 7 ay hapislikle cezalandırıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bakıcı olarak çalıştığı evden hırsızlık yapmakla suçlanan sanık Raviya Yoldashova aleyhindeki dava dün karara başlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen duruşmada davanın kararını Başkan Nüvit Gazi açıkladı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, sanığın 2019 yılı Temmuz-Ekim ayları içerisinde Lefkoşa’da çalıştığı Ramadan Eyyam’a ait evden toplam bin 334 TL değerinde eşya çaldığının altını çizdi.

Gazi, konu suçların KKTC’de yaygınlaştığının altını çizdi. Gazi, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.