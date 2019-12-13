Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada çeşitli türlerde uyuşturucu bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin suç ortağı olduğu iddia edilen Alamerbaraa Macharka tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda evinde çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin suç ortağı olduğu iddia edilen zanlı Alamerbaraa Macharka tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin 7 Aralık tarihinde saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yapılan aramada, yaklaşık 30 gram sentetik cannabinoid, yaklaşık 10 gram kokain, yaklaşık 15 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru Cemal Ramiz, ayrıca zanlı Ali’nin tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL, 4130 euro, 250 dolar ve 310 sterlin nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Ramiz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının suç ortağı olduğuna inanılan zanlı Alamerbaraa Macharka’nın tutuklandığını söyledi.

Ramiz, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını emare alınan maddelerin analize gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.