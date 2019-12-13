Bu ada sağanağı kaldırmıyor

Bölgede iki gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar, Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde bazı yolların sular altında kalmasına neden oldu

Kıbrıs’ta iki gün boyunca etkili olan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar bazı bölgelerde zarara neden olu. Mağusa ve Karpaz’da aşırı yağışlar trafik güvenliğini tehdit etti. Polis dün yayınladığı duyuru ile İskele – Karpaz ana yolunun Bahçeler mevkii ile Tuzluca kavşakları arasında, İskele – Ardahan ana yolu ve Kaplıca – Büyükkonuk ana yolunda yağmur suları ve bunun etkisiyle yer yer toprak ve taşlar aktığını belirterek, bu güzergahları kullanan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Mağusa’da ise gece başlayan yağış bazı caddelerin sular altında kalmasına neden oldu. Kentte dün günün ilk ışıklarıyla birlikte yollardaki suların tahliyesi için çalışma yapıldı.

Sis de trafiği etkiledi

Girne – Değirmenlik (dağyolu) anayolunda dün sabah saatlerinde ise yoğun sis yaşandı. Polis yolu kullanan sürücüleri özellikle zirve kısmında oluşan sis dolayısıyla görüş mesafesinin azaldığı , yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Larnaka’yı kötü vurdu

Kıbrıs’ın güneyinde de Çarşamba gecesi etkili olan sağanak özellikle Larnaka bölgesini vurdu.

Larnaka-Aya Napa otoyolunun bir bölümü yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Suyun tahliyesi için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yoldaki suyu fark edemeyerek süren sürücüler ise zor saatler yaşadı. Bazı sürücüler özellikle kavşaklarda biriken suyun için kalarak yardım bekledi.

Bazı evleri de su bastı

Larnakaya bağlı Xylofagou, Liopetri, Sotira ve Protaras köylerinde aşırı yağışın neden olduğu seller bazı evleri de su basmasına neden oldu. Bölgede ilgili birimlere 18 yardım çağrısı yapıldı.