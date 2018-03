Levent Bayram: Her zaman umut var

İstanbul’da Milli 4.5G baz istasyonu ULAK projesi yöneticisi Levent BAYRAM HK Ajans’a konuştu.

Bu hafta, yine İstanbul’da yaşamını sürdüren bir Kıbrıslı Türkü sizlere tanıtmak istedik. Kendisi İstanbul’da telekomünikasyon alanında çalışıyor ve Vodafone Park (BJK stadı) projesinde çalıştı. “Bu projenin her aşamasında yer aldım. Projenin WiFi teknik altyapısının oluşturulmasından sorumlu teknik proje yöneticisi olarak çalıştım. Son zamanlarda milli 4.5G baz istasyonu ULAK projesini yönetiyorum”

diyen Levent Bayram, ülkemizin baştan başa fiber ağlarla örülmesini öneriyor. Kıbrıslı Türklerin birlik olma ve lobicilik konusunda çok da başarılı sayılamayacağını ifade eden Bayram, eğitim seviyesi bu kadar yüksek olan ülkede teknoloji ve sanayi alanında da ileride olunması gerektiğine inanç belirtti. Bayram, iş olanaklarının ülkede kısıtlı olmasından dolayı yurt dışında yaşamayı seçtiğini de anımsatarak, yeni kurulan hükümetten beklentilerini de dile getirdi. İşte detaylar…

Çok sevdiğim Kıbrıs’ımdan uzaklaştım

SORU: Kamuoyunun sizi daha yakından tanıması için kendinizi anlatır mısınız?

BAYRAM: 1975 göçmenlerindenim. Üniversiteye kadarki yaşantım Lefkoşa’da geçti. İlkokulu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda okuduktan sonra, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden 1991 yılında mezun oldum. Üniversite sınavında dereceye girerek İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Elektrik-Elektronik mühendisliğini, bölüm ikincisi olarak tamamladım. Sonrasında o zaman yeni kurulan Bilgisayar Mühendisliği (Doğu Akdeniz Üniversitesi) bölümünde 2 sene Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. “Bu kadar teori bana yeter” diyerekten doktora eğitimine başlamadan okulu bıraktım. Mesleğimle ilgili çok fazla seçenek olmaması sebebiyle maalesef çok sevdiğim Kıbrıs’ımdan uzaklaşıp birçok Kıbrıslı gibi şansımı yurt dışında, Türkiye’de denedim. 2 yıl İzmir’de çalıştıktan sonra 1999’da İstanbul’a yerleştim. O zamandan bugüne mobil bir operatörde çalışmaktayım. Filiz Özgür Bayram ile evliyim, Ömer ve Zeynep adında 2 çocuk babasıyım.

Sanayi ve teknoloji açısından istenilen noktada değiliz

SORU: Kaç yıldır yurt dışında yaşıyorsunuz ve sizi İstanbul’da yaşamaya iten neden nedir?

BAYRAM: 21 yıldır yurtdışında yaşamaktayım ama, gönlüm her zaman Kıbrısla olmuştur, asla Kıbrıs’tan kopmadım ve kopmayacağım da. Ülkemiz sanayi ve teknoloji açısından istenilen yerde olmadığı için mesleğim gereği önümde fazla bir seçenek yoktu açıkçası. Ya Üniversitede kalacaktım, ya da babamın işinin başına geçecektim! (Babam “matbaacı” olduğu için onca yıllık eğitimimi bir anlamda silmiş olacaktım). İki seçenek de bana göre olmadığı için eğitim seviyesi yüksek küçük ülkelerin kaderi olan “beyin göçü” nün bir örneği oldum. Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı profiline baktığınızda kariyer yapmak için gelmiş insanları göreceksiniz. İstanbul özelinde konuşmak gerekirse bu güne kadar “düz işçi” olmak için gelen birine rastladım. Tanıdığım herkes kendi alanında kariyer yapmış/yapan, belli noktalara gelmiş insanlar.

Vodafone Park, WiFİ altyapısından sorumlu olarak çalıştım

SORU: İstanbul’da yaptığınız işle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?

BAYRAM: 18 senedir, Telekomünikasyon sektöründe çalışmaktayım. Radyo Erişim Şebekesi planlaması konusunda uzmanım. Yeni teknolojileri daha sizlerin hizmetine gelmeden test eden ekiplerde çalıştım (3G, 4.5G Teknolojileri) Şirket içindeki birçok önemli Teknik Projenin yöneticiliğini yaptım. Beni en çok heyecanlandıran projelerin başında Vodafone Park (BJK stadı) gelir. Bu projenin her aşamasında yer aldım. Projenin WiFi teknik altyapısının oluşturulmasından sorumlu teknik proje yöneticisi olarak çalıştım. Son zamanlarda milli 4.5G baz istasyonu ULAK projesini yönetiyorum.

Ülkeyi fiber ağlarla örmeliyiz

SORU: Yaptığınız işin Kıbrıs’daki durumunu değerlendirir misiniz?

BAYRAM: Öncelikle Kıbrıs’taki mobil iletişim teknolojisi dünyada kullanılan son teknolojileri kullanmaktadır. Yani Türkiye’deki sistemlerle bir farkı yoktur. Şu anda 4.5G olmamasına karşın 3G hizmetinin Türkiye’den önce ülkemizde hizmete alındığı da unutulmamalıdır. Kıbrıs’da 4.5G ve sonrasındaki 5G’ye geçebilmek için öncelikle bizim transmisyon dediğimiz iletim altyapısının iyileştirilmesi gerekmektedir. Daha açık konuşmak gerekirse yurdu baştan başa fiber ağlarla örmeliyiz. Internet altyapısını iyileştirmeliyiz.

Lobi ve birlik olma konusunda başarılı değiliz

SORU: İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle iletişim halinde misiniz ve beklentileriniz nedir KKTC hükümetinden?

BAYRAM: Bizde bir laf vardır, bilirsiniz: “4 Kıbrıslı bir araya gelmiş, 5 parti kurmuşlar!” Maalesef yurt dışında lobi ve birlik olma konusunda çok iyi olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler gibi asla olamadık. İstanbul’da da farklı alanlarda faaliyet gösteren derneklerimiz var. Kıbrıs Kültür Derneği ve Kıbrıslı İşadamları ve Profesyonelleri Derneği ilk aklıma gelenler. Bu derneklerin yanında çok faal olan hiçbir siyasi görüş veya derneğin uzantısı olmayan ortak paydası Kıbrıs sevgisi olan bir gurubumuz var. “Kıbrıslı Dostlar” diye adlandırılan bu grupta öğrencisinden şirket sahibine, mühendisinden avukatına, reklamcısından film yönetmenine kadar çok değerli 150 Kıbrıslı dostumuz var. 4 yıldır kesintisiz olarak ayda bir buluşup yemek yiyor, sohbet etme şansı buluyoruz. Özlemini duyduğumuz Kıbrıs’ımızı konuşup ülkemize nasıl faydalar sağlarız diye kafa yoruyoruz. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 2 odayı restore ettik. Şu anda eğitim konusunda neler yapabilirize odaklandık. Bilgi ve tecrübelerimizi genç nesillere aktarmanın önemine inanıyoruz. Hükümetten kişisel olarak beklentim, hükümet protokolünde bahsi geçen konuları çözseler çok büyük bir iş başarmış olurlar. Öncelikle dürüst, adil ve şeffaf bir yönetim olmalı. Ülkeyi ileriye götüren hükümetler kadar yetişmiş, bilgili tecrübeli ve donanımlı bürokratlar yani alt kadrolardır. Buraların iyileştirilmesi yani liyakat üzere inşa edilmesi gerekir.

Tablo her geçen gün kötüye gidiyor

SORU: İstanbul’da yaşayan bir Kıbrıslı olarak KKTC’ye baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz?

BAYRAM: Kıbrıs dışında yaşayan her Kıbrıslı gibi benim de hayalim bir gün Kıbrıs’a dönmek. İstanbul’dan bakınca Kıbrıs’daki tablonun her geçen gün kötüye gittiğini görüyorum. Yılda 3-4 kez Kıbrıs’a gitme fırsatım oluyor. Çevrenin yok edildiği, betonlaşmanın yayıldığı, suçların arttığı (cinayet, tecavüz, uyuşturucu… vs), kişisel güvenliğin azaldığı bir Kıbrıs görmek beni çok üzüyor. 1980’li yıllar ve öncesinde kimse arabasını evini kilitlemez, komşusuna giderken sokak kapısını açık bırakıp giderdi. Şimdilerde güvenlikli siteler inşa ediliyor. Ancak her zaman umudumuz var. Daha güzel bir ülke inşa etmek yine bizlerin elinde.

Bir gün Kıbrıs’a dönme arzumuz var

SORU: İlerleyen dönemlerde adaya kesin dönüş yapmayı düşünüyor musunuz?

BAYRAM: İnsan uzaklaştıkça ülkesine yürekten daha çok yaklaşıyor aslında. Özleminiz büyüdükçe büyüyor. Hele de büyük şehirde yaşıyorsanız. Burada görüştüğüm, konuştuğum kimse İstanbul’u Kıbrıs’a tercih ettiği için burada yaşamıyor. Herkesin kafasında, kalbinde bir gün Kıbrıs’a dönme arzusu var. Bu benim için de geçerli. Sevdiklerimle güneşi, denizi ve huzuru bol bir iklimde yaşam istiyorum.

Ülkemizin kıymetini bilelim

SORU: Son olarak ne söylemek istersiniz?

BAYRAM: Dünyanın birçok ülkesini gidip görme şansım oldu, bizdeki içtenlik “Napan gardaşcığım?” samimiyetini hiçbir yerde görmedim. Ülkemizin kıymetini bilelim, nüfusa oranlarsak belki de dünyanın en eğitimli toplumuna sahibizdir. Dünya çapında başarılı olan insanlarımız var. Doğru planlama ve azimli, kararlı, dürüstçe çalışmayla başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.