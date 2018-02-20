Derviş ve Lütfiye’den düet

Grup Rast’ın solisti Derviş İşgüzar Barricade Lounge & Bar’daki programında O Ses Türkiye’deki şampiyonumuz Lütfiye Özipek’i sahneye davet ederek onunla düet yaptı.

Lefkoşa içindeki Barricade Lounge & Bar geçtiğimiz cumartesi gecesi yine ülkemiz insanından büyük ilgi gördü. Arkadaş gruplarının ve çiftlerin masaları tıklım tıklım doldurduğu mekanda Grup Rast’ın birbirinden güzel şarkıları yankılandı.

Doğum günü kutlamalarının da yapıldığı gecede eğlenenler arasında O Ses Türkiye yarışmasındaki şampiyonluğuyla bizleri gururlandıran Lütfiye Özipek de vardı. Arkadaşı olan Rast Grubunun solisti Derviş İşgüzar’ı kırmayarak bir ara sahneye çıkıp onunla düet de yapan Lütfiye güzel sesiyle mekandaki kalabalıktan bol bol alkış aldı.