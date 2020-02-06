Kupada 8 takım çeyrek finalde

7500 TL GARANTİLEDİLER: Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda kulüplere toplam 200 bin TL para aktarılacaktı ve bu para çeyrek finale yükselen takımlarla başlıyor. Kupada adını çeyrek finale yazdıran Çetinkaya, MTG, Kaymaklı, Yenicami, Doğan, Ocak, Cihangir ve Göçmenköy oldu. Bu takımlardan çeyrek finalde elenecek olan 4 takım 7500’er TL alacak. Yarı finale yükselecek 4 takımdan yarı finalde elenecek 2 takım ise 15 bin TL alacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Nicosia Group arasında imzalanan sözleşme sonucu 200 bin TL toplam para ödülü dağıtılacakolan Kıbrıs Kupası’nda 2.tur maçları tamamlandı. Kupa 2.turda Çetinkaya, MTG, Kaymaklı, Yenicami, Doğan, Ocak, Cihangir ve Göçmenköy takımları adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Nicosia Group ile KTFF arasında imzalanan protokole göre kulüplere toplamda dağıtılacak 200 bin TL’nin ilk dilimi çeyrek finalde elenenlere aktarılacak. Buna göre çeyrek finale yükselen 8 takım 7 bin 500 TL para ödülü almayı garantiledi. Bu 8 takımdan çeyrek finalde elenecek 4 takım 7 bin 500’er TL para alacak. Yarı finale yükselecek 4 takımdan yarı finalde elenecek ikisi ise 15 bin TL alacak. Yarı finalden finale yükselen takıma ise 50 bin TL aktarılacak. Şampiyon takım ise 90 bin TL ile ödüllendirilecek.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2.tur ilk gün maçında Çetinkaya, Lefke’yi 2-1 mağlup etmişti. Dün ise Mağusa Türk Gücü deplasmanda Binatlı’yı 2-1, Kaymaklı, Gönyeli’de 2-1 kazanarak tur atladı. Yenicami konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-1, Doğan Türk Birliği sahasında Hamitköy’ü 3-0 ve Cihangir de GG’yi 1-0’la geçip adını yarı finale yazdırdı. Türk Ocağı ise Karşıyaka deplasmanından 1-0, Göçmenköy de Düzkaya delasmanından 3-1’lik galibiyetle dönüp çeyrek finale yükseldi.

Göçmenköy, Çatalköy’de turladı: 1-3

Yer: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Volkan Çelik, Özalp Ürüncüoğlu

Düzkaya: Ali Duvarcı, Okan Kibar, Berke Salcı, Onur Rıza Seçkin, Salih Zencirkıran, Mustafa İnanç, Eli Amir Özkan, Uğur Balkan, Önder Zeyin, Batuhan Bal, Erhan Şahin Kendirci

Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Kemal Uçaner, Lawal Murtadah Oladıpupo, Ahmet Coşkun, Rifat Kanıöz, John Okolı, Ahmet Hatay, Mevlüt Önal, Reşit Erişik, Kenneth Ngwoke, Fikret Yağcıoğlu

Goller: Dk.13 Erhan Şahin Kendirci (Düzkaya), Dk.70 John Okoli, Dk.81 John Okoli, Dk.90 Ahmet Hayat (Göçmenköy)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur maçında Göçmenköy Düzkaya’ya konuk oldu. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 13. Dakikada Erhan Şahin Kendirci’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan sürelerinde başka gol olmadı ve ev sahibi Düzkaya soyunma odasına 1-0’lık galibiyetle girdi. İkinci yarıda skoru eşitlemek isteyen Göçmenköy, aradığı golü 70. Dakikada John Okoli’nin ayağından bularak skorda eşitliği sağladı. Dakika 81’de Okoli kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek Göçmenköy’ü 2-1 öne geçirdi. 90. Dakikada Ahmet Hayat Göçmenköy’ü rahatlatan golü atarak skoru 3-1’e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 3-1’lik Göçmenköy galibiyetiyle sonuçlandı ve Göçmenköy Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Okafor yıldızlaştı,

Forest turu atladı: 1-2

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Abdullah Genç, Arif Malek

Gönyeli: Kemal Bağbal, Sabri Selden, Mahmut Erkan, Raif Selden, İbrahim Öksüzoğluları, Tufan Gençay, Chrıstıan Chukwuka, Azat Berhan Tip, Enes İbrahim Keser, Badara Naby Sylla, Felıx Obada

Küçük Kaymaklı: Efe Erdem Karakaş, Hüseyin Adal, Yusuf Özbahar, Osıta Obıekwe, Rifat Hacıarifoğlu, Taner Bingöllü, Gıscard Djındy Dıabone, Onyekachı Okafor, Barkın Özaşık, Berkem Nurdal, Bahadır Göçben

Goller: Dk.25 Onyekachı Okafor, Dk.53 Onyekachı Okafor (Küçük Kaymaklı), Dk.79 Badara Naby Sylla (Gönyeli)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur maçında Gönyeli ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. 25. Dakikada Onyekachi Okafor Küçük Kaymaklı’yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının kalan süresinde başka gol olmayınca konuk ekip devre arasına 1-0’lık üstünlükle girdi. İkinci yarıya da konuk ekip hızlı başladı. Dakika 53’te Okafor kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı. 79. Dakikada Badara Naby Sylla ev sahibi ekip Gönyeli’nin farkı bire indirmesini sağlayan golü kaydetti ancak Gönyeli aradığı beraberlik golünü bulamayınca 90 dakika bu sonuçla tamamlandı. Bu sonuçla Okafor’un iki golüyle galibiyeti bulan Küçük Kaymaklı çeyrek final biletini alan taraf oldu.

TOL çerek final

biletini kaptı: 0-1

Yer: Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, İsmail Egeli, Ömer Bor

Karşıyaka: Abdullah Doğan, Olgun Dodak, Bayram Dağgül, Tahir Sovukoluk, Mehmet Gürpınar, Bayram Arıkhan, Taylant Turhat, Ertu Gazi, Cenker Pehlivan, Hüseyin Konyalıoğlu, Kaan Borova

Türk Ocağı Limasol: Cenk Yılmaz, Bilal Ceylan, İlker İnceler, Remzi Betmezoğlu, Ocran Idan, Levan Ingorokva, Ali Özbahar, Oha Jesutekevwe, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Halil Karadal

Gol: Dk.65 Doğukan Altuntaş (TOL)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur maçında Türk Ocağı, 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka’ya konuk oldu. İlk yarıda karşılıklı ataklar sonuç getirmedi ve takımlar devre arasına 0-0’lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda galibiyet için ataklarını sıklaştıran TOL, 65. Dakikada Doğukan Altuntaş’ın golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu sonuçla sona erdi. Bu sonuçla Türk Ocağı Limasol, çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

Kartal çeyrek finale uçtu: 3-1

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sabriye Atikoğlu, Necmi Bulut

Yencami: İdris Yekli, Tansel Ekingen, Hascan Kırmaz, Mehmet Altın, Hüseyin Sadıklar, Hasan Ulukök, Serge Abaka, John Ebuka Okoye, Yasin Açıkel, Farouk Dadzıe, Amınu Mohammed Ibrahım

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Emin Atabek, Quıncy Oseı, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Memduh Sarıoğlu, Emmanuel Mbah, Yasin Doğan, Fıdelıs Irıa, Vakkas Kaynarca, Bıll Osman Beyza

Goller: Dk.4 John Ebuka Okoye, Dk. 53 Serge Abaka, Dk.81 Mehmet Altın (Yenicami) Dk.7 Fıdelıs Irıa (Merit Alsancak Yeşilova)

Kırmızı Kart: Dk.69 Emin Atabek (Merit Alsancak Yeşilova)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur maçında Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Maça hızlı başlayan ekipler ilk 10 dakikada 2 gol kaydetti. 4. dakikada John Ebuka’nın golüyle Yenicami 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Yeşilova’dan cevap geldi. Dakika 7’de Fıdelıs Irıa Yeşilova adına skoru eşitleyen golü attı. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odalarına 1-1’lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya ev sahibi ekip baskılı başladı. 53. dakikada Serge Abaka Yenicami’yi bir kez daha öne geçiren golü kaydederek skoru 2-1’e getirdi. Dakika 69’da Merit Alsancak Yeşilova’dan Emin Atabek kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı. Rakibinin 10 kişi kalması nedeniyle Yenicami farkı ikiye çıkarmak için ataklarına devam etti ve 81. dakikada Mehmet Altın’la aradığı golü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yenicami 3-1’lik galibiyetle çeyrek finale adını yazdırdı.

MTG son nefeste:1-2

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Ali Özer, Halil Erdem Canaloğlu, Burak Gönülalan

Binatlı: Yunus Yeşilırmak, Abdullah Umut, Ayhan Dumancı, Tuğrul Çiftçioğlu, Debola Ogunseye, Cenkay Yarışan, Berkem Korbay, Mustafa Süzgen, Muammer Tip, Behnam Habıbı, Moses Ibukun Akınade

Mağusa Türk Gücü: Ufuk Şimşek, Yasin Kurt, Sami Ergazi, Halil Uçar, Yusuf Beyazi, Herve Amanı, Mehmet Erol, Nevzat Duran, Ünal Kaya, Ebımoboweı Peter, Şenol Şöför

Goller: Dk.7 Moses Ibukun Akınade (Binatlı), Dk.28 Şenol Şöför, Dk.90 Yasin Kurt (MTG)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur maçında ligde lider olan Mağusa Türk Gücü, Binatlı ile karşılaştı. Maça ev sahibi ekip Binatlı hızlı başladı ve 7. Dakikada Moses Ibukun Akınade ile 1-0 öne geçti. Mağusa Türk Gücü bu gole 28. Dakikada Şenol Şöför’le karşılık verdi ve durumu 1-1’e getirdi. İlk yarının kalan sürelerinde karşılıklı ataklar sonuç getirmeyince iki ekip soyunma odalarına 1-1’lik beraberlikle girdi. İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçen mücadelede 90. Dakikada Mağusa Türk Gücü’nden Yasin Kurt takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Kalan sürede başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak çeyrek final biletini alan taraf oldu.

Cihangir’e tek golle:1-0

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Mehmet Ekşici, Mehmet Kazım Ünal

Cihangir: Mehmedemin İlter, Nurettin Gecekuşu, Behiç Kum, Musa Şanlıer, Erıc Agyeı, Mikail Sivri, Ali Öztürk, Hüseyin Hürben, Donatus Joseph Edafe, Gökhan Özer, Zihni Temelci

Gençlik Gücü: Raif Denktaş Pehlivan, Halil Akhan, Arif Öztürk, Sezgin Dağ, Muhammet Hasan Çirkin, Lawrence Ogbe, Mahmut Yumuşak, Hikmet Çelikel, Nsıdıbe Lınus Olıver, Aşkın Kavaklı, Nyanguıla Kalonjı

Gol: Dk.51 Donatus Joseph Edafe (Cihangir)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur maçında Cihangir, Lefkoşa ekiplerinden Gençlik Gücü’nü konuk etti. İlk yarıda karşılıklı ataklar sonuç getirmeyince iki takım ilk 45 dakikayı golsüz eşitlikle tamamladı. İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Cihangir, 51. Dakikada Donatus Joseph Edafe’nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmadı ve maç 1-0’lık Cihangir üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Cihangir çeyrek finale çıkmaya hak kazanan taraf oldu.

Doğan’a ilk yarı yetti: 3-0

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Berk Bağrıkara

Doğan Türk Birliği: Ozan Mercan, Aydın Aygın, Serhan Önet, Selim Saygı, Çağrı Kıral, Kenan Oshan, Rasaq Akannı Adegbıte, Ahmet Sönmez, Jonathan Weston, Ali Savaşan, Ali Akbulut

Hamitköy: Emre Nalbant, Halil İbrahim Çocuk, Mıchael Mahmut Çayırcı, Ömer Albayrak, Eray Vudalı, Burak Aşan, Ali Gürkan Kolbaşı, Malık Yakubu, Taner Ateş, Cuma Kılınç, İbrahim Güler

Goller: Dk.20 Selim Saygı, Dk.24 Rasaq Akannı Adegbıte, Dk.46 Jonathan Weston (Doğan Türk Birliği)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur maçında Doğan Türk Birliği Hamitköy’ü ağırladı. Dakika 20’de Selim Saygı ile öne geçen ev sahibi ekip, 24. Dakikada Rasaq Akannı Adegbıte’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan sürelerde başka gol olmayınca ev sahibi Doğan Türk Birliği ilk devreyi 2-0’lık üstünlükle kapadı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip 46. Dakikada Jonathan Weston’un golüyle skoru 3-0’a getirdi. Kalan sürelerde başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği 3-0’lık galibiyetle çeyrek finale çıkan taraf oldu.