Senato Trump’ı akladı

ABD Başkanı Donald Trump, azledilmesi için açılan soruşturmada kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan aklandı.

Senato’daki yargılamanın ardından yapılan oylamayla Trump hakkındaki azil süreci de sona ermiş oldu.

Yapılan ilk oylamada, 48 Senatör Trump hakkındaki görevini kötüye kullanma suçlanmasının suçlu bulunması gerektiği yönünde oy kullanırken, 52 Senatör ise buna karşı çıktı.

Trump’ın Kongre’nin çalışmasına engel olduğu suçlamasıyla ilgili oylamada da sonuç, 47’ye karşı 53 ile Başkan lehine çıktı.

3 Kasım 2020’de, ikinci bir dört yıl için seçime girecek olan Trump’ın kampanya merkezinden yapılan açıklamada, senatodaki oylama ile Başkan Trump’ın “tamamen temize çıktığı” ifade edildi.

Azil sürecinin, Demokrat Parti’nin kampanya taktiği olduğu savunuldu ve “Azil aldatmacası, Amerikan siyasi tarihine, en büyük hesap hatası olarak geçecek” denildi.

ABD Başkanı, Perşembe günü, azil süreci ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından, Romney’nin gizlice Demokratlar’a çalıştığını iddia eden bir video da paylaştı.

Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney, ilk oylamada Trump’ın görevini kötüye kullandığı iddiasından suçlu bulunması gerektiği yönünde oy kullanırken, ikinci oylamada ret oyu vermişti.

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup’un verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump’a kamuoyu desteği, yüzde 49 ile en yüksek seviyeye çıkmış durumda.

Azil süreci nasıl gelişti?

Donald Trump, hakkında azil soruşturması açıldıktan sonra ABD Senatosu’nda aklanan üçüncü Başkan oldu.

Senato’daki yargılama sürecinde tanıkların dinlenmesi ve ek belgelerin incelenmesi talepleri kabul edilmemişti.

Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’den askeri yardım karşılığında eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmasını istediği iddiaları nedeniyle kanuna aykırı davrandığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatılmıştı.

Demokrat Parti’nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde, 18 Aralık’ta yapılan oylamada, görevi kötüye kullanma ve Kongre’nin çalışmasını engelleme suçlamaları kabul edilmişti.

Başkan’ın azledilmesi için 100 üyeli Senato’da üçte iki çoğunluğa ulaşılması gerekiyordu.