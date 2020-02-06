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Futbol’da çeyrek final kuraları 10 Şubat’ta çekiliyor

6 Şubat 2020

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Çeyrek Final kuraları 10 Şubat 2020 Pazartesi günü çekiliyor. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan kura çekimi saat 15.00’te başlayacak. Dün ve önceki gün oynanan karşılaşmalar sonucunda adını çeyrek finale yazdıran 8 ekip de belirlenmişti.

Tur çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak

Çeyrek Final kura çekimine; Çetinkaya TSK, Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı TSK, Yenicami AK, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı Limasol, Cihangir GSK ve Göçmenköy İYSK takımları katılacak. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek final maçlarında ilk maçlar 26 Şubat 2020 Çarşamba günü oynanırken, ikinci maçlar da 11 Mart 2020 Çarşamba günü oynanacak.

Ödüller Çeyrek Final’den itibaren başlayacak

Çeyrek finale kalan takımların belirlenmesinin ardından Nicosia Group ile KTFF arasında imzalanan protokol gereği olan ödül miktarlarını alacak olan takımlar da belirlendi. Daha önce açıklanan miktarlar doğrultusunda Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nı kazanan takım 90 bin TL alacak, finalistin para ödülü ise 50 bin TL olacak. Yarı finalde elenen takımlar 15’er bin TL, çeyrek finalde kupaya veda edecek takımlar ise 7 bin 500’er TL kazanacak.

Futbolseverlere özel ödüller

Öte yandan bir kişi de yapılacak çekilişle birlikte Nissan March marka araba kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılacak çekilişle 2 kişiye Sunny 46 ekran televizyon, yine 2 kişiye de I Phone 11 cep telefonu verilecek. Maçları takip eden her futbolsevere 1 bilet verilirken, kazananlar Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde yapılacak çekilişte duyurulacak.

 



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