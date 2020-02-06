Hedef altın madalya

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonluğu’na ulaşarak Avusturya’da Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden sporcumuz Merve Çelebi ve arkadaşlarının gözü altın madalyada

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Merve Çelebi, geçen yıl dünya turlarında final oynamayı kıl payı kaçırdık. Avrupa turlarında final oynadık ikinci, üçüncü ve dördüncü olduk. Bir türlü şampiyon olmadık. Bu yıl hedefimiz şampiyonluk açıklamasını yaptı

Tonguç KOTAK

Mersin’de gerçekleştirilen organizasyonda Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonluğu’na ulaşarak Avusturya’da Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden sporcumuz Merve Çelebi, Bahanur Gökalp, Simge Yalçın, ve Ayşe Dil’den oluşan kadın takımı, altın madalya hedefliyor.

Geçen yıl düzenlenen Avrupa turlarının St. Anton Etabı’nda gümüş ve Erciyes Etabı’nda bronz madalya kazanan takım, Türkiye’ye kar voleybolundaki ilk altın madalyasını getirmek istiyor.

“Bu yıl hedefimiz şampiyonluk”

Merve Çelebi de Türkiye Şampiyonası’nı kendileri için iyi bir turnuva olarak değerlendirdi.

2020 sezonuna Türkiye Şampiyonası ile başladıklarını bildiren Merve, şunları kaydetti:

“Avrupa turlarında madalyalar elde ettik. Bu yıl yeni başlıyoruz. Geçen yıl dünya turlarında final oynamayı kıl payı kaçırdık. Avrupa turlarında final oynadık ikinci, üçüncü ve dördüncü olduk. Bir türlü şampiyon olmadık. Bu yıl hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyon olacağız. Türkiye’ye kar voleybolunda ilk şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Yapabileceğimizi düşünüyoruz.”