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İskele ve Vadili bölgesinde yol bakım çalışmaları için ihaleye çıkılacak

6 Şubat 2020

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İskele Boğaz bölgesinde meydana gelen yol çöküntüsü ve Vadili bölgesi kapsamlı yol bakım onarım çalışmalarıyla ilgili yapılan bloke taleplerinin Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını ve ihale sürecinin hemen başlatılacağını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
“İskele Boğaz bölgesinde meydana gelen yolçöküntüsü ve Vadili bölgesi kapsamlı yol bakım onarım çalışmaları ile ilgili yapmış olduğumuz bloke taleplerimiz, Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmıştır.  Bu çerçevede İskele Boğaz bölgesindeki yol çöküntüsü tamir ve Vadili bölgesi kapsamlı yol bakım /onarım çalışmaları ihale süreci heman başlatılacak ve projeler hayata geçirilecektir.”



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