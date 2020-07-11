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Kumarhaneye girmeleri yasak olan 70 kişi hakkında yasal işlem

11 Temmuz 2020
Polis, Karpaz Bölgesi telefon hatları

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde dün asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, denetim sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhane, cafe ve barlar kontrol edildi. Kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 70 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 3 barın alkollü içki ruhsatı olmaksızın içki satışı yaptığı, 2 iş yerinin de tütün ruhsatı bulunmaksızın tütün tasarrufu ve satışı yaptığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise 105 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 27 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.


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